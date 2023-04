Erfinder von Räumen: Architekt Peter Zumthor wird 80

Die Spiritualität von Kirchenräumen habe ihn als Kind und Jugendlicher die Architektur gelehrt, so erzählt er es gerne. Dort konnte er alles erfahren über Licht, über Schatten, über Körperlichkeit und die Stofflichkeit unserer gebauten Umwelt. Das Elternhaus in Basel, wo er geboren wurde, hat ihn nicht sonderlich beeindruckt oder vielmehr: ex negativo geprägt. "Ich bin in einem von meinem Vater gebauten Einfamilienhaus aufgewachsen. Da war alles irgendwie billig. Das war anständig, aber die Räume waren klein, die Türen haben gescheppert und so weiter. Das hatte keine architektonische Qualität, wenn ich mich zurückerinnere."

Räume erfinden

Der Kern des Bauens ist für Peter Zumthor das Erfinden von Räumen. Die werden von den Menschen, die seine Häuser aufsuchen, oft als spirituell beschrieben – ganz so, als würde da von den erlebten Kirchen aus Zumthors Jugend noch etwas mitschwingen, etwa in den Katakomben der aus 60.000 Gneis-Platten aufgeschichteten Felsentherme in Vals oder im Kunsthaus Bregenz mit seinen puren Räumen aus Sichtbeton, sanft illuminiert durch das Tageslicht, das über die Zwischendecken einfällt und die Museumsflächen fast körperlich ausfüllt. Wie hält der Architekt es also mit der Spiritualität?

"Ich will nicht spirituell sein"

"Ich arbeite nicht so, ich will nicht spirituell sein. Das wollte ich nie sein. Und ich arbeite auch nicht entlang von Begriffen. Kann ich nicht, will ich nicht. Aber ich liebe gut gestimmte Räume. Und ich versuche, meine Räume so zu machen, dass sie eine schöne stimmige Atmosphäre haben – und zwar körperhaft präsent mit den Materialien. Das ist meine Leidenschaft, und vielleicht bin ich darin auch nicht ganz schlecht. Dass das dann eine Ausstrahlung hat, die Menschen als spirituell wahrnehmen, das freut mich ungemein."

Viel gebaut hat Peter Zumthor nicht. Er lässt sich viel Zeit. Seit 1979 hat er ein eigenes Architekturbüro mit rund 35 Mitarbeitern in Haldenstein bei Chur. Neben den bereits erwähnten Gebäuden werden von Architekturinteressierten aus aller Welt vor allem die kleine Bergkapelle im schweizerischen Sogn Benedetg aufgesucht, dann natürlich Kolumba, das Kunstmuseum der Erzdiözese Köln, die von dort nicht weit entfernte Bruder-Klaus-Feldkapelle aus Stampfbeton in Wachendorf, und das Handwerkzentrum Werkraum im Bregenzerwald in Andelsbuch.

Minimalist mit Naturempfinden

Typisch für Zumthor ist neben einem gewissen Minimalismus die Prägnanz der Materialien. Er vergleicht das gerne mit einem tiefen Naturempfinden – und offenbart uns die Baustoffe in ihrer Substanz – egal, ob es sich nun um einen geschliffenen Estrich handelt oder um Naturmaterialien wie Holz und Stein, wunderbar eingesetzt etwa bei den filigranen, an Felsblöcke angedockten Häuschen des Zinkminenmuseums im norwegischen Allmannajuvet.

"Das ist für mich das Schönste an der Baukunst, dass sie diese Präsenz erzeugt, die nahe an der Natur ist. Die wurzelt dort – und das finde ich wunderschön in der Architektur, dass wir das dort haben, und ich glaube auch, wir brauchen es alle." Brauchen diese Wertigkeit des Gebauten um uns herum, diese Verbindung zwischen drinnen & draußen, die bei Peter Zumthor oft wirkt, als wolle er das Naturerlebnis in seinen Häusern fortsetzen.

Eigenbrötler und Künstler

Sein wohl letztes großes Gebäude entsteht gerade – ein Erweiterungs- bzw. Neubau innerhalb des Los Angeles County Museum of Art, ein großer Komplex, der von oben betrachtet die Form einer Amöbe hat und in LA durchaus umstritten ist. Auch bei diesem Projekt hat sich der Architekt nicht groß reinreden lassen – für die einen ist er ein Eigenbrötler, für andere, wie etwa den großen Zumthor-Fan Brad Pitt, ein großer Künstler. "Häuser machen, tausend Materialien zusammensetzen, tausend Dinge verstehen, die man vorher nicht verstanden hat – und da plädiere ich dafür, man müsste gute Architektur anschauen wie ein Bild oder eine Symphonie. Ich plädiere dafür, dass man auch in der Architektur einen künstlerischen Weg gehen kann. Und den muss ich gehen, um zu guten Resultaten zu kommen. Stimmt das, ist das besser? Das ist ein normaler künstlerischer Prozess."