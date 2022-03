Eremitage-Chef Michail Piotrowski: "Sieg über den Teufel kommt"

Es ist einer der exklusivsten Clubs in der Museumswelt: In der "Groupe Bizot", benannt nach der französischen Museumschefin Irène Bizot und gegründet 1992, trifft sich von Zeit zu Zeit die Elite der internationalen Museumsdirektoren, vorwiegend aus der französisch- und englischsprachigen Welt. Meist geht es um Spitzenwerke, die gegenseitig ausgeliehen werden, so etwa aus dem Pariser Louvre und dem New Yorker MoMA. Mitglied sind wohlgemerkt nicht die Institutionen, sondern einzelne Personen. Jetzt hat die Vereinigung beschlossen, die Mitgliedschaft des 77-jährigen Chefs der St. Petersburger Eremitage, Michail Borissowitsch Piotrowski, ruhen zu lassen. Neben dem gebürtigen Armenier sind auch die Chefs der Tretjakow-Galerie, des Kreml-Museums und des Puschkin-Museums vom vorübergehenden Ausschluss betroffen.

"Offenheit wendet sich gegen uns"

In einem Brief an die "Groupe Bizot" schreibt Piotrowski nun, die Gründung der Vereinigung sei "ein wichtiges Symbol für die Überwindung der internationalen Apartheid und eine Demonstration unserer Offenheit" gewesen, die innerhalb und außerhalb Russlands "ständig kritisiert" worden sei: "Heute wendet sich diese Offenheit gegen uns. Der Kreis ist geschlossen."

Er sei dagegen, Probleme mit Gewalt zu lösen, er hasse Kriege und Revolutionen: "Aber der Beruf erfordert, über das Schicksal der Kultur und ihre heilende Rolle in der Gesellschaft nachzudenken. Ich habe gesagt und wiederhole, dass die Brücken der Kultur die letzten sein sollten, die gesprengt werden." Er erinnere sich gut, wie es seinem Vater und seinen Kollegen in der UdSSR und im Westen während der Zeit des Kalten Krieges gelungen sei, diese Brücken zu retten. "Heute müssen wir beweisen, dass wir sie schützen können", so Piotrowski.

"Tore des Himmlischen Jerusalems werden geöffnet"

Piotrowski verwies darauf, dass die Eremitage das Jahr mit einer Dürer-Schau zum 550. Geburtstag des Nürnberger Malers mit insgesamt 400 Objekten begonnen habe: "Seine Apokalyptischen Reiter sind schon bei uns - Seuche, Krieg, Hunger. Aber wir erinnern uns, dass dann der endgültige Sieg über den Teufel kommt und die Tore des himmlischen Jerusalems geöffnet werden." Ob der Direktor mit dieser Bemerkung allgemein auf das "Böse" zielte oder doch eine konkrete Person meinte, blieb offen.

Die Dürer-Ausstellung war am 7. Dezember letzten Jahres eröffnet worden und soll noch bis 27. März gezeigt werden. Im Mittelpunkt der Schau stehen Kupferstiche und Holzschnitte des Meisters, es werden aber auch zahlreiche Fälschungen und Nachahmungen präsentiert, die die Popularität von Dürer seit der Renaissance belegen sollen.

Ein Teil der Sammlung der Eremitage sei ins Ausland entliehen, in voller Übereinstimmung mit der russischen Kulturpolitik. Er hoffe, so Piotrowski, auf das "Verständnis" seiner Kollegen, dass Exponate weiterhin "freundschaftlich ausgeliehen" würden.

Prado in Madrid: Keine Probleme mit Moskau

Unterdessen meldete das Prado-Museum in Madrid, dass es trotz des Angriffs auf die Ukraine keine Schwierigkeiten gab, Leihgaben aus Moskau zurückzuerhalten. Im Kreml-Museum sollte am 3. März eine Ausstellung über die Kulturgeschichte der Duelle eröffnen, die wegen des Kriegs abgesagt wurde. Objekte aus der Rüstkammer des Prado und ein Gemälde von Kaiser Karl V. wurden daraufhin umgehend nach Spanien zurück transportiert: "Mit den russischen Behörden gab es eine enge Zusammenarbeit und reibungslose Kommunikation, ohne Streit, weil die Ausstellung bereits abgesagt wurde", zitiert die Zeitung "El Pais" einen Prado-Sprecher. Die Rückreise der Kunstschätze aus Moskau sei über Sankt Petersburg, Helsinki, Deutschland und Frankreich erfolgt.