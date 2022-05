Eremit in der Wasserwüste: "Peter Grimes" am Theater Augsburg

Der Mann ist ein Rätsel, und gerade das macht ihn natürlich so faszinierend: Wer dieser Peter Grimes eigentlich ist, weiß niemand zu sagen. Sein Geld verdient er als Fischer, klar, und ein Außenseiter ist er auch. Aber warum eigentlich? Will er nur seine Ruhe haben, ist er ein Menschenfeind, ein Homosexueller, womöglich sogar ein Kinderschinder und Kinderschänder oder von Wahnvorstellungen gepeinigt?

Soll bei Eremiten ja vorkommen

Das alles bleibt bei Benjamin Britten in der Schwebe, und deshalb haben Regisseure viel Freiraum, diesen Peter Grimes nach ihrem Verständnis zu charakterisieren. Dirk Schmeding zeigt ihn am Staatstheater Augsburg als Schmerzensmann, fast wie im Passionsspiel. Ein Eremit in der Wasserwüste sozusagen, der in einer unwirtlichen Höhle an einem felsigen Ufer haust. Zwar trägt er lange Haare und härene Gewänder, reckt auch mal die Arme zum Himmel, aber er predigt und betet nicht, er schimpft nur. Soll bei Eremiten ja vorkommen.