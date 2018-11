Erde ohne Menschen: Der Endzeit-Film "In My Room" kommt ins Kino

Das Schöne an diesem Film: Es gibt auch nach der Apokalypse einen Alltag! Armin hat das Ende der Menschheit irgendwie überlebt. Gerade ist die Großmutter gestorben, er war in ihrem Haus in Westfalen-Lippe – danach hat er kräftig einen getrunken und ist eingeschlafen. Als er am nächsten Tag wieder aufwacht, ist keiner mehr da. Alle sind einfach weg. Der Vater. Dessen Lebensgefährtin. Der Tankwart. Die Fahrer der Motorräder, die umgekippt auf der Straße liegen. Auch das Ausflugsschiff auf der Lahn treibt ohne Menschen dahin.

Allein auf der Welt

Die Idee dieses Films ist so banal wie faszinierend: Was würdest Du tun, wenn Du plötzlich alleine auf der Erde wärest? Das ist zwar das Thema einer Menge von Endzeit-Filmen, aber keiner erzählt das so unaufgeregt, so still, so poetisch, so irritierend und offen wie „In My Room“. Da sind keine anderen Überlebenden, es gibt einfach keine. Also kommen auch keine endzeitlichen Plünderungsszenarien vor – und es gibt keine Zombie-Scharen, die hinter denen her sind, die sich noch nicht infiziert haben. Außerdem schert sich der Film keinen Moment darum, was zum Verschwinden der Menschheit geführt haben könnte.

Ein Überlebenskünstler

Armin, der Berliner Kameramann, war vorher ein Looser, der auch mal die Aufnahme- mit der Stoptaste verwechselte. Jetzt entpuppt er sich als einer, der mit der Welt ohne Menschen prima zurechtkommt. Das liegt vermutlich sogar daran, dass er früher ein Leben als phlegmatischer Eigenbrötler mit geringen sozialen Interessen führte. Ohne andere kam er schon immer gut zurecht! Jetzt ist da niemand mehr, der ihn bemisst, beurteilt oder zurechtweist. Der ehemalige Versager scheint das richtig zu genießen. Da ist keine Konkurrenz mehr. Kein Vergleichsmaßstab. Armin ist einfach in allem der Beste. Ein bizarrer Held, der nichts besonders gut kann, aber vermutlich genau deshalb überlebt. Weil er sich nicht aufregt und pragmatisch das tut, was eben ansteht. Er richtet sich ein Haus ein. Er hält sich ein paar Ziegen. Er beackert ein bisschen Land. Er reitet ein Pferd. Mehr braucht es nicht.

Eine Eva für den Adam

Regisseur Ulrich Köhler führt dem überlebenden Mann in der zweiten Hälfte des Films dann zwar noch eine überlebende Frau zu. Aber auch das gestaltet sich wunderbar prosaisch: Nur weil es keine andere Wahl gibt, heißt das ja nicht, dass man unbedingt ein Paar werden und gemeinsam für den Fortbestand der Menschheit sorgen muss. Mehr sei hier nicht verraten. Köhler hat mit „In My Room“ ein kluges Kontrastprogramm zu den sonstigen Endzeitdramen im Kino entworfen – er hat einen nachdenklichen Film gedreht, der auf dem Festival in Cannes für seine Chuzpe gefeiert wurde, genau das zu zeigen, was in den üblichen Special-Effects-Apokalypsen eben nicht vorkommt: den unaufgeregten Alltag. The Day After einmal raffiniert anders ...