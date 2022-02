Er wollte kein "Entertainer" sein: Dieter Mann (80) gestorben

Als "Edgar Wibeau" erspielte er sich einen bis heute unvergessenen Ruhm. Rund 300 Mal stand Dieter Mann in der Titelrolle von Ulrich Plenzdorfs Rebellen-Stück "Die neuen Leiden des jungen W." auf der Bühne und begeisterte damit das DDR-Publikum. Das kam nicht von ungefähr: In der melancholischen Satire geht es um einen aufsässigen Jugendlichen, der in einer verlassenen Gartenlaube lebt und mangels Anerkennung als Künstler als Anstreicher arbeitet. Der bekennende Goethe-Fan spricht im Slang, hört amerikanischen Jazz und regt sich über den Vietnamkrieg auf. Schließlich stirbt Wibeau, als er ein selbst gebautes "Farbspritzgerät" in Betrieb nehmen will.

Für den gebürtigen Berliner Dieter Mann, Jahrgang 1941, wurde die Rolle zum künstlerischen Durchbruch. Er hatte 1964 am Deutschen Theater Berlin angefangen, das zu seiner Heimat wurde. Über vierzig Jahre lang war er dort Ensemble-Mitglied, spielte in Klassikern wie "Nathan der Weise" und Goethes "Clavigo", aber auch in Komödien von Carlo Goldoni. Von 1984 bis in die Wendezeit von 1991 leitete er das Haus als Intendant. Dabei hatte er als SED-Mitglied und DDR-Nationalpreisträger so manche Krise durchzustehen, zumal er mit kritischen Geistern wie Frank Castorf, Heiner Müller und Thomas Langhoff arbeitete.

"Ab jetzt isset Arbeit"

"Liebe sollte man da nicht erwarten", sagte Mann einmal über seinen Job als Theaterleiter. Freimütig räumte er ein, dass es auch am Deutschen Theater einen Stasi-Mitarbeiter "vom Dienst" gab, wenngleich er selbst kein Zuträger geworden sei: "Ich bilde mir ein, aufgepasst zu haben." Er sei "mit sich im Reinen", sagte er zum 75. Geburtstag der "Berliner Morgenpost". Sein Abitur hatte er an der "Arbeiter- und Bauernfakultät" absolviert, unweit des "Berliner Ensembles", der traditionsreichen Berliner Brechtbühne. Dort bewunderte er große Vorbilder wie Ekkehard Schall. Als Mann schließlich engagiert wird, hieß es: "Dieter, ab jetzt isset Arbeit."

Fernsehzuschauern ist Dieter Mann als Schauspieler in zahlreichen Filmen bekannt, so wirkte er an mehreren "Polizeiruf"- und "Tatort"-Folgen in Episodenrollen mit. In der Serie "Der letzte Zeuge" (1998 - 2007) spielte er in 32 Folgen den Gerichtsmediziner Sigmar Bondzio. Auch im Kino war Mann zu erleben: Im "Untergang" über die letzten Tage des Nazi-Regimes spielte er den Generalfeldmarschall Keitel. Zu DDR-Zeiten übernahm er Hauptrollen in Literaturverfilmungen wie "Lotte in Weimar", "Der nackte Mann auf dem Sportplatz", "Levins Mühle" und in Meisterwerken von Frank Beyer, etwa an der Seite von Manfred Krug in dem Beziehungsdrama "Das Versteck".

"Wir sind keine Entertainer"

"Allem Theater liegt eine schöne Vorstellung zugrunde", schreibt Mann in der Einleitung zu seinen Lebenserinnerungen: "Alles, was uns freudig und friedlich macht, aber auch frech und fragend. Dafür frei zu werden in Gedanken und Gemüt, das ist überhaupt der Grund, Theater zu spielen und ins Theater zu gehen. Frei zu werden für ein paar Momente oder gar Stunden. Nein: für länger!“ Dort legte er auch Wert darauf, dass "Theatermenschen nicht die Entertainer der Konsumgesellschaft" seien, ebenso wenig "die moralischen Richter des Gemeinwesens": "Wir sind nicht die Zweifelzerstreuer vom Dienst, und noch weniger sind wir die Retter der Verzweifelten (da wir selbst nicht zu retten sind). Nein, wir bleiben blinde Wanderer auf den steinigen Feldern der Sehnsüchte – aber manchmal ertasten wir etwas, was sich nach Glanz anfühlt."

Dieter Mann litt unter der Parkinson-Krankheit. Am Donnerstag ist er in seiner Heimatstadt Berlin im Alter von 80 Jahren gestorben, wie seine Frau der dpa mitteilte.