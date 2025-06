"Er will nichts verpassen": Aufregung um Trumps Handy-Nutzung

05.06.2025, 17:32 Uhr Audiobeitrag

Unterdrückte und unbekannte Nummern findet der US-Präsident "aufregend", heißt es im US-Magazin "The Atlantic". Trump telefoniere so eifrig wie kein anderer Amtsinhaber vor ihm - und so ungeschützt. Das sorgt für Wirbel, auch in Russland.

Von Peter Jungblut