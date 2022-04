"Er war skeptisch": Russische Medien gebannt von Nostradamus

"Er teilte die Ansicht, dass Stabilität unerreichbar ist, dass gute Menschen nur in guten Zeiten gut sind und in schlechten Zeiten die sogenannten guten Menschen schrecklich sind", so Penzensky über Nostradamus: "Eine solche Einsicht ist für das 16. Jahrhundert bemerkenswert. Vor Nostradamus sah es nur Machiavelli ähnlich düster. Das 16. Jahrhundert ist schließlich vom Späthumanismus geprägt und von der Idealisierung der Menschennatur. Wie wir haben sie sich in der Tatsache geirrt, dass der Menschen edel ist, dass die Kriege enden, wenn Sie ihm ein Stück Brot und Butter geben und ein goldenes Zeitalter kommen wird."

"Soldaten sind um die Stadt stationiert"

Russische Ortsnamen fehlten bei Nostradamus völlig, und ob der in der Provence lebende Gelehrte Russland überhaupt "auf dem Schirm" gehabt habe, sei äußerst fraglich. Das hält die Medien natürlich nicht davon ab, fleißig aus angeblichen Prophezeiungen von Nostradamus zu zitieren. So soll er den Dritten Weltkrieg vorausgesagt haben, der sieben Monate toben werde, wobei die französische Stadt Rouen allerdings verschont bliebe. Die Ansagen selbst sind einigermaßen vage: "Überall um die große Stadt herum werden Soldaten auf den Feldern und in der Umgebung stationiert sein."

Fans von Nostradamus behaupten unverdrossen, siebzig Prozent seiner 6.338 Prophezeiungen seien eingetroffen. Unter den offenen ist angeblich die Ankündigung, dass 2022 ein wichtiger Politiker sterben werde, was ebenfalls die mediale Fantasie befeuert. Italienische und bulgarische Blätter sprechen aus, was russische nicht wagen dürften: Es müsse sich um Putin handeln. Ob die Dunkelheit von 72 Stunden, die bei Nostradamus eine Rolle spielt, durch einen "Asteroidenregen" oder menschlichen Einfluss herbeigeführt wird, sei noch offen, heißt es in Online-Medien, aber: "Die Russen sind entsetzt über die Prophezeiung."

"Alle werden klatschen"

In Russlands Medien und sozialen Netzwerken steht auch die 1996 verstorbene blinde "Prophetin" Baba Wanga, bürgerlich Ewangelia Pandewa Guschterowa, im hohen Ansehen. Sie soll über die Ukraine gesagt haben: "Dort wird die Macht häufig wechseln. Und am Ende wird so ein Herrscher kommen, jung, gutaussehend, gesprächig, jeder wird ihn mögen. Alle werden klatschen, und dann wird es so sein, dass er die Ukraine an den Griff bringt und es wird Probleme geben."

Die slawische Union werde gestärkt und "Weißrussland, die Ukraine und andere Länder bis hin zu Bulgarien und Serbien" umfassen: "Die Zeit wird alles an seinen Platz bringen. Mutter Russland wird unter dem Schutz der Jungfrau Maria überleben und gedeihen." Wie ein Gesprächspartner von Guschterowa von ihr selbst erfahren will, würden die Kampfhandlungen in der Ukraine "nicht lange dauern". Überhaupt scheint die Frau weniger die Geschehnisse, als die russischen Propagandalügen vorausgeahnt zu haben: "Der Prozess, das Land in Ordnung zu bringen, es wiederherzustellen, es von den Nazis zu säubern und die Infrastruktur wiederherzustellen, wird länger dauern."

Ökokrise am Baikalsee

Übrigens plagen sich die Russen aktuell nicht nur mit Untergangsszenarien hinsichtlich des Angriffskriegs auf die Ukraine: Der burjatische Seher Barnashka soll vor 200 Jahren schon vorhersagt haben, dass der Baikalsee umkippen wird und seine Anwohner gezwungen sein werden, in die Mongolei auszuwandern. Örtliche Politiker warnten kürzlich tatsächlich davor, dass sich die Wasserqualität dramatisch verschlechtere und dringend Handlungsbedarf bestehe. Wenn ein Prophet diese Maßnahmen beschleunigt, wird niemand was dagegen haben: "Die Reichen bewirtschaften, bauen und häufen Geld an. Ihr ganzer Reichtum wird verloren gehen, sie selbst werden an schwierigen Orten landen, wo sie erfrieren und verhungern werden."