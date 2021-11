Er, sie oder divers? Genderstreit in Frankreich um neues Wort

Die Mehrheit, so die Verantwortlichen von "Le Petit Robert", habe die Aufnahme von "iel"/"iels" begrüßt, andere seien überrascht oder sogar empört gewesen: "Lassen Sie uns die Sache von der positiven Seite sehen: Dass die Kontroverse um unsere Sprache, ihre Entwicklung und ihre Verwendung manchmal lebhaft, manchmal stürmisch sein kann, ist nicht neu, wir können sogar ein hervorragendes Zeichen ihrer Vitalität erkennen." Die Fachleute hätten jedenfalls durch ihre statistischen Auswertungen festgestellt, dass "iel" zunehmend benutzt werde, wenn auch nicht allgemein. Darauf hätten die Herausgeber mit der Anmerkung "bisher selten" reagiert.

Kommentator ist "wahnsinnig vor Wut"

Da das Kunstwort für sich genommen keinerlei Bedeutung habe, also nicht "transparent" sei, so die Stellungnahme, werde es jetzt entsprechend eingeordnet. "Le Petit Robert" jedenfalls sei von jeher ein Spiegelbild des veränderten Sprachgebrauchs, unabhängig davon, ob das Lexikon selbst die jeweiligen Einwicklungen positiv oder negativ bewerte, so Geschäftsführer Charles Bimbenet.

Das wollten die Kritiker nicht gelten lassen. So "beerdigte" einer der Twitter-Diskutanten das Wörterbuch in aller Form und schimpfte, das Ganze sei ohnehin nur ein "Werbegag". Weitere Beobachter nannten es "Quatsch", "lächerlich" und gaben sich "wahnsinnig vor Wut". Rechtsextreme Lehrer fürchteten gar die "Destabilisierung der am stärksten gefährdeten Schüler".

Andere Pädagogen zeigten sich von dem "integrativen Ansatz" der Sprachkundler begeistert, auch LGBTQ-Verbände begrüßten den Schritt. Ein Nutzer schwärmte sogar, er habe jetzt die Inspiration für ein Weihnachtsgeschenk bekommen und werde sich und seinen Eltern jeweils einen gedruckten "Le Petit Robert" schenken. Auch im Fernsehen ist das Thema schon Gegenstand von Debatten.