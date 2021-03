Er setzte Muhammad Ali ins Bild: US-Regisseur Leon Gast ist tot

"Once there was a battle there

Hundred thousand people there

In Zaïre!"

(Johnny Wakelin - "In Zaïre")

Eigentlich war Leon Gast ja in Afrika, um ein Musikfestival zu dokumentieren. Doch dann war da der Kampf, dessen Sog sich niemand entziehen konnte, auch er nicht. Gast drehte viele hundert Stunden Material und bekam die Teilnehmer und Zeitzeugen damals oder danach alle vor die Kamera: Die Sänger James Brown und B.B. King, den Autor Norman Mailer, den Aktivisten Spike Lee. So einfach ging das damals, 1974 in Kinshasa.

Warum findet so ein Film keinen Investor?

Ganz und gar nicht einfach war es dann, aus dem Material einen Film zu machen. Der 1936 in New Jersey geborene Leon Gast war nach dem Dreh erstmal pleite. 22 Jahre brauchte er, um Geldgeber zu finden, das Material zu schneiden und den Film rauszubringen. Als der 1996 dann in die Kinos, wurden die Mühen 1997 mit einem Oscar belohnt. Gasts größte Stunde, bei der auch Muhammad Ali und George Foreman dabei waren.

Gast machte auch Dokus über die Band The Grateful Dead oder den Musiker B. B. King - und schließlich irgendwann auch über das Musikfestival, für das er 1974 eigentlich nach Zaïre gereist war. Nun ist er nach Angaben von Kollegen gestorben, in seinem Haus in Woodstock im US-Bundesstaat New York. Er wurde 85 Jahre alt. Die Oscar-Akademie würdigt ihn mit den Worten, er habe seine Kamera auf "kulturelle Titanen" gerichtet - wie Celia Cruz, B. B. King, Kobe Bryant und eben Muhammad Ali. Und weiter heißt es: "Man wird ihn vermissen."