Er prägte die New Yorker Met: Dirigent James Levine gestorben

"Wenn die Leute mich sehen, sagen sie oft, Sie machen ja so wenig", sagte Levine mal. "Und ich antworte Ihnen, dass ich mit Dirigenten, die sehr viel gestikulieren meine Probleme habe. Es gibt keine Beziehung zwischen den Gesten und dem, was das Orchester macht. In einem Konzert sollte meine Funktion so unsichtbar wie möglich sein. Das ist mir sehr wichtig." Tatsächlich war Levine extrem sparsam mit Bewegungen am Pult und erinnerte insofern an Christian Thielemann, der auch ähnlich genussvoll die Musik zelebrierte statt analysierte. Auch auf ihn trifft Levines Bonmot zu, "maximale" Erwartungen mit "minimalem" Körpereinsatz zu erfüllen.

Schon bei seinem allerersten Auftritt vor dem Met-Orchester war Levine nach eigener Aussage übrigens nicht nervös, obwohl er selbst damit gerechnet hatte. Zur Begründung sagte er in einem Interview mit dem "National Public Radio", dass er erstens damit aufgewachsen sei, sich auf die Musik zu konzentrieren, und zweitens der Met schon in jungen Jahren so verbunden gewesen sei, dass er sich in dem Moment "zuhause" fühlte, als er dort im Orchester-Graben stand.

Met ermittelte gegen ihn

Gerüchte über sexuelle Übergriffe gab es seit Jahrzehnten, doch in der konservativen Klassikbranche wurden sie lange Zeit nicht offen ausgesprochen. Erst im Oktober 2016 hatte sich ein damals 46-jähriger Mann öffentlich zu Wort gemeldet und behauptet, Levine habe ihn ab 1985 belästigt. Seitdem kamen immer mehr Vorwürfe zutage, die Met ermittelte in der Angelegenheit und kam zum Ergebnis, dass die Weiterbeschäftigung des Maestro nicht tragbar war.