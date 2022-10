"Er nähert sich der Katastrophe": Wird es für Putin gefährlich?

"Die Einschläge kommen näher", würde wohl ein Militär dazu sagen: Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin wird die Lage von Tag zu Tag beängstigender, meint nicht nur der in Prag lehrende Politologe Alexander Morosow. Er stellt in einem Beitrag für die im Ausland erscheinende "Novaya Gazeta Europe" fest, dass Putin nach zwei demütigenden militärischen Niederlagen und einer desaströsen Situation an der Front gezwungen sei, möglichst bald eine neue Offensive zu wagen, allerdings mit maximalem Risiko. Grund dafür: Putin habe sich durch seine Eskalationsschritte in einen "immer engeren Korridor" hineinmanövriert. Verhandlungen mit der Ukraine halte er offenbar nur noch für möglich, wenn sie kapituliere. Das sei illusionär.

"Putin nähert sich sehr schnell einer Katastrophe, Kiew sieht das, und es lohnt sich nicht mehr für die Ukraine, zuzustimmen, die Situation auf den 23. Februar [also auf den Zustand unmittelbar vor dem Angriff] zurückzusetzen", so Morosow. Auch wenn Russland 50.000 weitere Soldaten aus dem Fernen Osten abziehe und an die Front werfe, werde das kaum reichen: "Wie der Krieg endet, wird wirklich Putins Nachfolger entscheiden müssen, da Putin selbst nicht mehr aus dem Krieg herausfinden kann."

"Genau das wird passieren"

Erstens werde Russland sich daran gewöhnen müssen, dass bei einem Waffenstillstand nicht nur europäische Länder als "Bürgen" einspringen, sondern auch asiatische wie etwa China. Zweitens drohe dem Kreml eine völlig neue Position in der europäischen Sicherheitsarchitektur, und drittens werde sicherlich über milliardenschwere Entschädigungen gesprochen. Es werde viel diplomatisches Geschick von Moskau erfordern, die "weg zu verhandeln". Denkbar sei etwa, dass Russland "reinen Tisch" macht und seine Truppen aus allen anderen ehemaligen Mitgliedsstaaten der Sowjetunion abzieht.

"Kann man sich Aktionen des Kremls in diese Richtung vorstellen? Viele werden sagen, dass das illusionär ist. Doch genau das wird passieren. Denn Moskau hat keine andere Möglichkeit, mit geringsten Verlusten aus der drohenden Katastrophe herauszukommen", so das Fazit von Morosow.

"Sie werden die Eliten ablehnen"

Auch aus Russland selbst werden Putin nicht gerade optimistische Prognosen gestellt. Politikwissenschaftler Dmitri Jefremenko von der Russischen Akademie der Wissenschaften schreibt im Fachblatt "Global Affairs": "Etwas verspätet beginnt eine Mehrheit der russischen Bürger zu erkennen, dass die Existenz ihres Landes als integraler, unabhängiger und souveräner Staat auf dem Spiel steht. Sie werden sich bewusst, dass ein langer Kampf vor ihnen liegt und für den Erfolg viel geopfert werden muss. In diesem Sinne scheinen die Erwartungen des Auslands, eine interne Destabilisierung Russlands zu sehen, immer noch illusorisch." Allerdings werde sich die russische Führung zunehmend "wachsenden öffentlichen Forderungen" stellen müssen.

Zwar sei es "unwahrscheinlich", dass die Masse der Bevölkerung "eine pluralistische Demokratie und eine Liberalisierung des politischen Regimes" forderten. Andere Themen lägen aber sehr wohl auf dem Tisch: "Sie werden vielmehr soziale Gerechtigkeit fordern, Eliten ablehnen, die sich selbst diskreditiert haben, sozialen Aufstieg für diejenigen verlangen, die bereit und in der Lage sind, sich in der Situation der akutesten Konfrontation mit dem Westen nützlich zu machen, und verbunden damit die Säuberung des öffentlichen Verwaltungssystems von inkompetenten und korrupten Funktionären einklagen." Es gehe um eine Art "SOS-Gesellschaftsvertrag", meint Jefremenko, um Russland beim Übergang zu einer "Weltordnung Z" zu "retten". Der Buchstabe wurde zum Symbol der Kreml-Propaganda.

Militärblogger: "Putin wird belogen"

Unterdessen wird die russische Militärführung immer unverhohlener für die Misserfolge kritisiert. Verteidigungsminister Sergej Schoigu (67), ein besonderer Vertrauensmann von Putin, wird von Nationalisten als "Sperrholz-Marschall" geschmäht, was dem deutschen "Pappkamerad" entspricht. Auch Generalstabschef Waleri Gerassimow (67) sieht sich unter Militärbloggern heftigen Anwürfen ausgesetzt: "Schauen Sie in das Gesicht dieses Intellektuellen, bescheiden und skrupellos", schreibt der rechtsextreme Igor Strelkow sarkastisch unter ein unvorteilhaftes Foto des Armeechefs. 70 Prozent der Truppe bestehe aus "kompletten, ungeschulten Idioten". Grund für den Ärger sind natürlich die Rückzüge der russischen Soldaten aus der Region Charkiw und neuerdings auch aus Krasny Liman.

Der Blogger, der die "Anmerkungen eines Veteranen" verantwortet, nennt bereits Putins Namen im Geflecht der Verantwortlichkeiten: "Bis der Präsident Russlands beginnt, die Berichte der Kommandeure persönlich zu hören, wird sich die Situation nicht ändern. Wir werden wohl weiterhin russisches Territorium verlieren. Der Präsident muss sich der wirklichen Lage an der Front bewusst sein. Es besteht der Verdacht und sogar die Annahme, dass er belogen wird."

Sogar ein prominenter Kriegsreporter wie Sascha Kots, der für die ultrapatriotische Zeitung "Komsomolskaja Prawda" arbeitet, hält sich zumindest in seinem privaten Blog nicht mehr sonderlich zurück mit seiner Wut und schimpfte auf Berufssoldaten, die sich weigerten, ihre Stellungen zu halten und bei Angriffen lieber anzögen.

"Starkes Signal für Putins Schwäche"

Dass das Verhältnis zwischen dem Präsidenten und dem Sicherheitsapparat nicht mehr das Beste ist, wurde deutlich, als Putin gegen den ausdrücklichen Rat des Geheimdiensts 215 prominente ukrainische Gefangene und zehn bereits zum Tode verurteilte ausländische Söldner gegen seinen Kumpel Wiktor Medwedtschuk und 55 russische Soldaten austauschen ließ. Als Vermittler fungierten der russische Milliardär Roman Abramowitsch und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. Der Auslandsgeheimdienst FSB sagte für diesen Fall massiven Unmut in nationalistischen Kreisen voraus, der dann auch eintrat.

Rechtsnationalisten wie der Privatarmee-Betreiber Jewgeni Prigoschin ("Wagner") und der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow setzen Putin mit Forderungen unter Druck, er müsse viel härter durchgreifen und zum Beispiel auch taktische Atomwaffen einsetzen. "Ich weiß nicht, was das russische Verteidigungsministerium dem Oberbefehlshaber berichtet, aber meiner persönlichen Meinung nach sollten drastischere Maßnahmen ergriffen werden, bis hin zur Verhängung des Kriegsrechts in den Grenzgebieten", so Kadyrow der einen für den Rückzug in Liman mitverantwortlichen russischen General auch gern zum "Gefreiten" degradieren wollte.

Das alles sei allerdings enorm riskant für den Kreml und Putin persönlich, so ukrainische Geheimdienstquellen, die einen guten Draht zur Opposition innerhalb der russischen Elite haben: "Wenn Putin tut, was Kadyrow fordert, ist das ein starkes Signal für die Schwäche des Präsidenten, die nicht einmal mehr zu vertuschen wäre, sondern offenem Druck entspräche. Panik unter den Eliten, die Angst haben, den aktuellen Status quo zu verlieren, ist garantiert. Aktuell befinden sich sowohl die Gesellschaft als auch die Eliten in einem Zustand der stärksten Turbulenzen, die es jemals in Putins Zeiten gab, und jedes Ungleichgewicht im System der 'Checks and Balances', das seit mehr als zwei Jahrzehnten aufgebaut wurde, kann mit dem Zusammenbruch des Regimes enden."

Augenzwinkernd heißt es in dem zitierten Blog, vermutlich werde Putin weiterhin lieber seinen "Schamanen" vertrauen, die er angeblich regelmäßig befragt.