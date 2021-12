Er malte Micky Maus: US-Künstler Wayne Thiebaud gestorben

Sein Name war lang nicht so bekannt wie seine Werke: Wayne Thiebaud malte Tortenstücke, Lippenstifte und Mickymäuse – in einem Stil, der ihn für Experten zu einem Pop-Art-Künstler machte. Nun ist Thiebaud gestorben – in einem wirklich stolzen Alter.