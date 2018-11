Er machte aus kleinen Rollen "große": Rolf Hoppe gestorben

Schurken machten ihn berühmt, etwa in den DEFA-Filmen "Spur des Falken" (1968) und "Weiße Wölfe" (1969), in denen er als "James Bashan" Angst und Schrecken verbreitete. "Das Tückische am bösen Menschen sind seine guten Seiten", sagte Hoppe einmal in einem Interview mit der "Leipziger Volkszeitung" (LVZ) und verriet, dass "alle Faschisten", die er gespielt habe, aus "seinem eigenen Leben" kämen. Aufgewachsen in der Nähe des KZ Dora im Harz, hatte er als Heranwachsender viele Häftlinge und ihre Aufpasser beobachtet. Als Hermann Göring beeindruckte Rolf Hoppe 1981 so sehr, dass ihn der Regisseur Toke Constantin Hebbeln noch Jahre später ansprach, ob er in dem Film "Wir wollten ans Meer" (2012) nicht einen Stasi-Oberst spielen wolle.

Zwischen Sozialismus und Faschismus

In dem tragikomischen Drama sehnen sich zwei junge DDR-Bürger im Rostock des Jahres 1982 so sehr nach der Handelsmarine, dass sie Fluchtpläne schmieden, als das nicht klappt. Hoppe hatte Befürchtungen, dass er als abermaliger "Uniformträger" aus seiner Sicht ungute Verbindungen zwischen den beiden deutschen Diktaturen herstellte. Zu seinem 80. Geburtstag sagte er der "Superillu" daher fast schon entschuldigend: "Und da hatte ich natürlich Angst, dass man den real existierenden Sozialismus und den Faschismus auf einer Ebene sieht. Das darf man auf keinen Fall, ich möchte das unterschiedlich behandelt wissen. Ich habe versucht, das so zu spielen, dass man nicht auf diesen Vergleich kommt.

Als "Mammon" im Salzburger "Jedermann"

1930 im thüringischen Ellrich am Harz geboren, arbeitete Hoppe während und unmittelbar nach dem Krieg in der väterlichen Bäckerei. Später ging er als Tierpfleger zum Zirkus, lernte dort reiten, was ihm später sehr nützlich war, spielte auch schon im Laientheater, hatte jedoch Probleme mit der überstrapazierten Stimme. Erste Engagements folgten in Erfurt und Halle, später in Greifswald, wo er der "guten Luft" wegen arbeitete, Leipzig und Gera. Ab 1961 war er am Dresdener Staatsschauspiel zu sehen, wo er auch blieb, von einer kurzen Unterbrechung von 1970 bis 1975 abgesehen, als er in Berlin am Deutschen Theater auftrat. Im "Tal der Ahnungslosen", wo kein West-Fernsehen zu empfangen war, sei das Theater eine Art "Journalismus-Ersatz" gewesen, so Hoppe gegenüber der LVZ. Er war in großen Rollen von Brecht, Shakespeare, Ibsen und Lessing besetzt und spielte bei den Salzburger Festspielen von 1983 bis 1989 im "Jedermann" den "Mammon", ein Job, in den ihn Klaus Maria Brandauer "reingeschwatzt" habe. Generell schätzte er "kleine" Rollen, weil es ihm möglich war, daraus "große" zu machen. 1995 gründete er in seiner Heimatstadt Dresden das "Hoftheater" in einem Bauernhof, den er gekauft und umgebaut hatte. 2002 begann in dem 99-Plätze-Haus der regelmäßige Spielbetrieb.