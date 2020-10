Er liebte Interviews: Rockmusiker Spencer Davis gestorben

Die "Spencer Davis Group" unterschrieb beim Plattenlabel Fontana, veröffentlichte 1964 die erste Single "Dimples", eine Cover-Version nach John Lee Hooker, und schaffte es schon mit der zweite Platte ("I can't stand it") in die Charts. In den folgenden Jahren landete die Formation in Großbritannien einige Top-Ten-Hits, darunter "Keep on Running" (1966), "Somebody Help Me", "I'm a Man" und vor allem "Gimme Some Lovin'" (1967), ein Song, der auch in den USA erfolgreich war und in einer einzigen Stunde komponiert worden sein soll. Dazu Davis in einem Interview: "Muff Winwood spielte mir Bass-Riffs vor. Ich dachte mir, ganz nett, legte ein paar aufsteigende Noten drüber und forderte ihn auf, immer weiter zu spielen. Ich spielte Moll-Töne, aber Steve Winwood drängte mich, auf Dur umzusteigen - und dann machte es bang! Es funktionierte, und es gab in dem Moment überhaupt keinen Text."

Auch als "Bordkapelle" auf dem Kreuzfahrtschiff

Da Steve Winwood alle Hits sang, verwechselten ihn nicht wenige mit Davis. Doch die Geschichte der Band in der Ursprungsbesetzung war bald beendet: Schon 1967 stiegen die Winwoods aus, Steve gründete "The Traffic", Muff sattelte auf einen Job in der Plattenindustrie um. Davis machte mit neuer Besetzung noch bis 1969 weiter, produzierte Alben wie "With Their Face on" (1968), "Funky" (1969), "Gluggo" (1973) und "Living In A Back Street", belebte seine "Group" in unregelmäßigen Abständen immer wieder, zuletzt 2005 mit dem Pianisten Eddie Hardin und tourte unter dem alten Namen sporadisch noch bis 2017, sogar als "Bordkapelle" auf der "Queen Elizabeth II". In München war er zuletzt 2015 zu erleben, gemeinsam mit Pete York, Eddie Hardin, Armin Donderer und Steff Porzell.

Über seine Trennung von den Winwoods und deren Bedeutung für seine weitere Karriere sagte Davis in einem Interview im Jahr 2000: "Steve war wie eine kurzlebige Motte, er flog immer ins Licht. Das hätte zu unserem gegenseitigen Vorteil sein können, wenn wir ihn besser genutzt hätten, aber er verließ uns gerade in dem Moment, wo die Band drauf und dran war ihren weltweiten Durchbruch zu feiern. Er musste zurück auf Anfang, und ich auch. Dankenswerter Weise hielt mich das Komponieren über Wasser. Und die Tatsache, dass ich es auch ohne Winwood schaffte, stärkte meine Position in der Band und machte es möglich, dass ich kein Shooting Star wurde, sondern dauerhaft brannte. Natürlich hatte ich nie die Bekanntheit, dass ich jemals tief fallen konnte."