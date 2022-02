"Er ist ein Prophet": Wird Michel Houellebecq Akademie-Mitglied?

Speziell das jüngste, Anfang des Jahres erschienene Buch von Houellebecq (deutscher Titel "Vernichten") bezeichnete Hélène Carrère d’Encausse als "zartfühlend": "Er sieht die Katastrophe, auf die wir zusteuern." In dem Roman beschäftigt sich Houellebecq mit Tod und Vergänglichkeit, aber wie schon so oft auch mit der Krise der westlichen Zivilisation, ihrer Dekadenz und ihrem Nihilismus. Kritiker verglichen Houellebecq wegen der epischen Breite seiner düsteren Betrachtungen mit Honoré de Balzac, der ja auch in einer Epoche des Niedergangs gegen den verbreiteten Zynismus angeschrieben habe.

"Keine besseren Quellen über den Zustand Frankreichs"

Mit seiner scharfen Kritik an den Zuständen in französischen Altenheimen, die unter der Abkürzung Ehpad bekannt sind (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), habe Houellebecq den Skandal "vorausgesehen", den Kollege Victor Castanet in seinem Buch "Les Fossoyeurs" (dt. "Die Totengräber") aufgedeckt habe. Der gerade erschienene Report über die verheerenden Verhältnisse in manchen Pflegeheimen beschäftigt gerade die französische Nationalversammlung und aus naheliegenden Gründen offenbar auch die 92-jährige Hélène Carrère d’Encausse, die 1990 in die Académie aufgenommen wurde und damit das älteste der aktuellen Mitglieder ist.

Sie jedenfalls wünsche sich von "ganzem Herzen", dass Houellebecq Mitglied der Académie française wird und sei darüber auch schon länger mit ihm im Gespräch. Und auch der soeben frisch gewählte Literaturwissenschaftler Antoine Campagnon (71) hatte bereits 2019 geurteilt, es gebe "keine besseren Quellen" zum gegenwärtigen Zustand der französischen Gesellschaft, Literatur und Sprache als die Bücher von Houellebecq.

Das klingt ganz so, als ob der Vielgelobte nur noch zusagen muss. Aber als sonderlich gesellig ist er nicht bekannt, und seine Ruhe will er nach eigener Aussage auch haben. Er liebäugelte sogar mit einem Ende seiner Schriftstellerkarriere. Aber auch das könnte Ironie sein.