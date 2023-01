Er forderte "Reue": Russischer Schauspieler löst Wutwelle aus

Er hatte sich schon vor Monaten entschieden gegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine gestellt und Russland Richtung Vereinigte Staaten verlassen. Das brachte dem fernsehbekannten Schauspieler Artur Smoljaninow (39) ein Verfahren wegen "Diskriminierung der Armee" und eine Geldstrafe von 30.000 Rubel (ca. 400 Euro) ein. In seinem jetzigen Exil im lettischen Riga muss ihn das nicht mehr kümmern, ganz im Gegenteil, in einem Interview mit der oppositionellen, im Ausland erscheinenden "Nowaja Gazeta Europe" brachte der bekannte Schauspieler einige seiner Landsleute jetzt zur Weißglut.

Wenn er vor die Wahl gestellt werde, so Smoljaninow, werde er natürlich für die Ukraine kämpfen. Die Russen sollen sich "schuldig fühlen" für das, was sie angerichtet hätten und ihre Taten "bereuen". Das Schicksal Russland sei ihm inzwischen vollkommen gleichgültig, selbst "wenn nur noch radioaktive Asche" übrig bleiben sollte.

"Würde ich ihn erschießen? Ohne Zweifel"

Damit nicht genug: Gefragt, ob er auf einen Schauspieler-Kollegen schießen würde, der sich seit Jahren in den von Russland besetzten Gebieten im Donbass für die dortige moskaufreundliche Bevölkerung einsetzt und gern in Uniform posiert, antwortete Smoljaninow polemisch: "Wäre dessen Tod fair? Natürlich. Würde ich ihn erschießen? Ohne jeden Zweifel."

In Russland hat Smoljaninow mit seinen zugespitzten Äußerungen für eine beispiellose Wutwelle gesorgt, die sich nicht nur gegen ihn, sondern insgesamt gegen Intellektuelle richtete: "Kulturschaffende, Journalisten und leitende Beamte samt ihren Stellvertretern erwiesen sich als die korruptesten und destruktivsten Elemente unserer Gesellschaft. Aus ihrer Mitte haben sich die meisten Verräter und Degenerierten offen gegen ihr Land ausgesprochen", schimpfte etwa ein prominenter Militärblogger mit 300.000 Followern: "Sie badeten in Ruhm, Popularität und Reichtum, und im entscheidenden Moment verfluchten und entsagten sie Russland und dem Volk."

"Böse Geister aus unserer Mitte"

Ein weiterer sehr bekannter Netz-Kommentator verwies darauf, dass der Krieg "notwendig" gewesen sei, um "all diese Fäulnis" zu beseitigen. Er sei überzeugt, so der Blogger, dass die Freunde Smoljaninows in Russland nur "auf die Niederlage des Landes" warteten. Im Übrigen nannte er den einst beliebten Darsteller, der zwei Kinder und seine frühere Lebensgefährtin in Russland zurückließ, " homosexuell" und regte sich darüber auf, dass er "russische Vorbilder" gespielt habe.

Blogger Wladlen Tatarsky verstieg sich gar zu der Behauptung, jeder russische Staatsbürger, der die Seiten wechsle und für die Ukraine eintrete, sei nicht etwa "depressiv", sondern schwul: "Die Feuertaufe, die unser Land durchmacht, die Taufe der Prüfungen, wird all diese bösen Geister aus unserer Mitte entfernen."

Die Parlamentsabgeordnete Jana Lantratowa sagte der kremlnahen Nachrichtenagentur RIA Nowosti: "Der Mensch hat den Kontakt zu seinem Land verloren, die Position der Gegner ist ihm näher. Ich bin froh, dass er gegangen ist. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Nicht für ihn selbst, sondern für unser Land." Ein weiterer Abgeordneter rief nach dem Staatsanwalt und drängte darauf, dass für "solche Schauspieler" alle Verträge mit staatlichen Medienunternehmen gekündigt werden müssten.

"Russisch sprechen nicht nur edle Leute"

Der russische TV-Propandist Juri Pronko meinte: "Sie geben ihre Interviews auf Russisch. Ich bezweifle stark, dass sie Fremdsprachen beherrschen. Ihre ganze schädliche Wirkung ist also auf die innerrussische Reaktion ausgelegt. Ich verstehe, dass es nicht sehr angenehm ist, diesen Mist zu hören, aber wir müssen lernen, das zu ignorieren." Am meisten ängstigten sich Künstler im Exil davor, "vergessen" zu werden, genau das jedoch sei die angemessene Reaktion: "Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Russisch jetzt nicht nur von edlen Leuten gesprochen wird, sondern auch von denen, die ihre Heimat verraten haben."

Angebliche "Klassenkameraden" von Smoljaninow werden mit der Bemerkung zitiert, schon als Teenager sei der Schauspieler "nicht sehr umgänglich" gewesen, sein Bruder sei sogar Anführer einer "Skinhead-Bande". Ein Militärblogger fühlte sich an seine eigene Schulzeit erinnert, als er zusammenfasste, wie Russland mit Smoljaninow umgehen sollte: "Als ich in der Schule war, hatten wir eine Erdkundelehrerin, in ihrem Unterricht zeichnete niemand gern. Sie hatte einen Bambus-Stab, und wenn jemand einschlief statt zu zeichnen, schlug sie mit dieser Rute zu. Es scheint mir, dass unser Präsident auch so einen Stab oder eine Person mit einer solchen Rute benötigt. Sobald wir gesehen haben, dass jemand während der Vorstellung ermüdet, sofort wecken!"

"Warum quälst du dich mit deinem Vaterland?"

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, warf der Medien- und Kulturelite ihres Landes insgesamt vor, sie habe es sich in einer "Komfortzone" wohlig eingerichtet und vertrete den eigennützigen Standpunkt, es sei allemal "vernünftig", sich das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten: "Zuvor hörte ich Ähnliches von einer Fernsehmoderatorin, mit der ich vor einem Auftritt die Garderobe teilte und die vergeblich über Russland lästerte. Auf meine klärende Frage 'Warum quälst du dich so sehr mit deinem Vaterland?' antwortete sie: 'Ich werde im Ausland nicht den gleichen Komfort genießen können wie hier.' Damals dachte ich, das sei eine Privatmeinung, und maß dem keine Bedeutung bei."

Komfort dürfe aber nur "ein sekundäres, begleitendes und im Prinzip nebensächliches Phänomen bei der Verwirklichung des Lebenszwecks" sein, so Sacharowa, nicht etwa die Hauptsache. Damit versuchte die nicht gerade wenig privilegierte Propagandistin und Hobby-Lyrikerin alle Kritiker des Kreml als egozentrisch und selbstsüchtig darzustellen, wobei sie Smoljaninows Namen nicht ausdrücklich nannte.

"Übertreiben Sie es nicht"

In den sozialen Medien Russlands muss sich Smoljaninow als "Abschaum", "Schlange am Busen des Staates", "Engel mit Hörnern", "kleine Ratte" und "zweitklassiger Heuchler" bezeichnen lassen, allerdings gibt es auch Stimmen, die ihn als "mutig" bezeichnen. Und ein nachdenklicher Leser schrieb sogar: "Übertreiben Sie es nicht, sehen Sie sich das komplette Interview an, dann verstehen Sie, wovon er sprach."

Liberale russische Medien wie der "Kommersant" zitierten ausführlich Smoljaninows Äußerungen und verzichteten auf eine politische Einordnung. So war dort ein Gleichnis zu lesen, dass der Schauspieler genannt hatte: "Du hast den einen Bruder und den anderen Bruder. Und du bist der dritte. Der eine Bruder hat deinen anderen Bruder angegriffen. Wirst du den [angegriffenen] Bruder beschützen? Ja, natürlich, worüber reden wir."

Das ungewöhnlich breite innerrussische Medienecho auf Smoljaninows Interview zeigt, wie emotional selbsternannte "Patrioten" auf Kritik von Exilanten reagieren. Leute wie der einst umworbene Künstler Smoljaninow erschüttern das Bild vom "einigen Russland" und verweisen auf die seelische Zerrissenheit vieler Landsleute, die nach wie vor unschlüssig sind, welche Ziele der Kreml mit seinem Angriffskrieg verfolgt und mit den damit verbundenen menschlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Kosten hadern. "Vergessen" sind die geflüchteten Kulturschaffenden jedenfalls augenscheinlich nicht.