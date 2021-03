Er erfand die Musik-Kassette: Ingenieur Lou Ottens gestorben

Das größte "Problem" bei der Entwicklung der Musik-Kassette war ein terminliches: Das Abspielgerät sollte pünktlich zur Berliner Funkausstellung Ende August 1963 verfügbar sein. Das sorgte beim niederländischen Elektronik-Konzern Philips für jede Menge Stress. "Erfolgreiche Produkte werden von ganz normalen Menschen erfunden, die ihrem Bauchgefühl folgen", so Lou Ottens in einem Interview 2013. Und gemessen daran landete er mit der Erfindung der Musik-Kassette einen Riesenerfolg. Gemeinsam mit etwa vierzig jungen belgischen und holländischen Ingenieuren arbeitete Ottens, der am 21. Juni 1926 geboren wurde, in den frühen Sechzigern im Entwicklungszentrum von Philips im belgischen Hasselt, etwa sechzig Kilometer vom Hauptquartier des Konzerns in Eindhoven entfernt. 1958 kam das erste batteriegespeiste Tonbandgerät EL 3585 auf den Markt, ein Vorläufer der Kassette, das sich über eine Million mal verkaufte. Das spornte Ottens zufolge sein Team an, ein noch kleineres, handlicheres Gerät zu entwickeln.

Doch der Weg dahin war weiter als gedacht. So gab es zwar schon 1958 Überlegungen des amerikanischen Plattenlabels RCA, eine Magnetband-Kassette zu nutzen, aber die hatte zwei entscheidende Nachteile, so Ottens: Beim schnellen Vor- und Zurücklauf war "Bandsalat" üblich und sie verbrauchte viel zu viel Strom, um sie mit Batterien abspielen zu können. In Holland planten sie auf jeden Fall ein preisgünstiges, energiesparendes, verlässliches und im Idealfall akustisch hochwertiges Gerät. Damit wollten sie sich auch von japanischen Produkten absetzen, die damals ziemlich mäßige Aufnahmen herstellten und mit Batterien obendrein nur wenige Stunden durchhielten.

In die Jackentasche passte der Kassettenrekorder nicht

Schnell hatten die Leute von Ottens einen Prototyp für ein "Kassettendeck" zusammen gebaut, aber die Laufzeit einer Kassette betrug anfänglich nur zwanzig Minuten, das war dem Marketing eindeutig zu wenig, dort forderten sie dreißig Minuten, analog zu den beiden Seiten einer Langspielplatte. "Unser erstes Ziel war eine gute Sprechqualität", so Ottens, erst dann sei es um Musikaufnahmen gegangen. Er hatte nach eigener Aussage den Ehrgeiz, die neuen Kassetten in seine Jackentasche stecken zu können, was allerdings nicht sehr bequem gewesen sei. Den Umfang des Kassettenrekorders bestimmte ohnehin nicht die Kassette, sondern die fünf Batterien, der Lautsprecher, die zwei Ausgangsbuchsen und die Transistoren.