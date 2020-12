Er durchbrach als erster die Schallmauer: Pilot Chuck Yeager tot

Er war über siebzig Jahre in der Luft und ließ es sich nicht nehmen, im Oktober 2002 noch mit 79 in ein raketengetriebenes X-15 Flugzeug zu steigen und auf sage und schreibe 1600 Stundenkilometer zu beschleunigen. In der Air Force brachte er es bis zum Brigadegeneral, in der Öffentlichkeit zur Legende. Chuck Yeager war wohl der bekannteste amerikanische Fliegerheld des 20. Jahrhunderts und so wagemutig und draufgängerisch wie er war, ist es fast schon ein Wunder, dass er 97 Jahre alt wurde. Am Montag ist er verstorben, wie NASA-Sprecher Jim Bridenstine mitteilte.

Zum viel bewunderten Helden wurde Yeager am 14. Oktober 1947, als er mit einer Bell X-1 als erster Mensch die Schallmauer durchbrach, also mit seiner Maschine schneller war als 1062 Stundenkilometer (die Schallgeschwindigkeit ist abhängig von der Außentemperatur). Und was vielleicht noch mehr beeindruckt: Zum 65. Jubiläum dieser Großtat, am 14. Oktober 2012, setzte sich der Testpilot tatsächlich mit 89 Jahren auf den Rücksitz einer F-15 Eagle und raste am Himmel über der kalifornischen Mojave-Wüste abermals dem Schall davon.

Rekord blieb ein Jahr geheim

Der eigentlich bescheidene und zurückhaltende Yeager sagte nach seinem ersten Überschallflug ziemlich keck, er hätte sogar noch mehr Tempo erreichen können, wenn ihm das Flugbenzin nicht ausgegangen wäre. Letztlich sei es auch nicht aufregender gewesen als flott mit dem Auto unterwegs zu sein. Die Maschine nannte er "Glamorous Glennis" - der Name seiner 1990 gestorbenen Ehefrau. Über den Rekord durfte sich der Pilot übrigens zunächst nicht öffentlich freuen: Der Testflug war ein Jahr lang geheim gehalten worden, so dass sich vorübergehend die Briten damit brüsteten, erstmals die Schallmauer durchbrochen zu haben.