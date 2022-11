"Er begreift schnell": Was plant Putins Söldnerchef?

Er saß wegen mehrerer Raubüberfälle selbst neun Jahre im Knast und hat eine hohe Meinung von Häftlingen: In seinem Presseportal sagte Jewgeni Prigoschin (61) kürzlich, Gefängnisinsassen seien jedenfalls pflichtbewusster als die russische Elite, denn sie seien "gewöhnliche Männer von der Pflugschar", die lediglich Pech im Leben gehabt hätten und würden sich "massenhaft" als Freiwillige zum Fronteinsatz melden.

Drei Tage die Woche gehe er deshalb in russischen Justizvollzugsanstalten "angeln", so Prigoschin, und werbe für seine Söldnerarmee "Gruppe Wagner" – mal im sibirischen Jakutsk, mal in Orenburg oder Tjumen. Gleichzeitig ist der viel beschäftigte Unternehmer auf die russischen Bürokraten nicht gut zu sprechen: Manchmal sei es einfacher, die Nato zu besiegen.

Kritik am "uferlosen Luxus" der Oligarchen

Der Aufstieg von Prigoschin beschäftigt inzwischen zahlreiche Experten, die sich allesamt fragen, welche politische und militärische Macht er bereits hat und noch erreichen will. Jetzt will das gewöhnlich gut informierte Portal "Meduza" aus Kreml-Quellen erfahren haben, dass sich der zwielichtige Armee-Betreiber mit dem Gedanken trägt, eine eigene Partei zu gründen. Originell dabei: Prigoschin soll die Idee ausgerechnet dem prominenten inhaftierten Regime-Gegner und Putin-Konkurrenten Alexej Nawalny (46) verdanken. Dessen Anhänger machen regelmäßig mit der Aufdeckung von Korruptionsskandalen und Oligarchen-Filz von sich reden. Daran wolle sich Prigoschin offenbar ein Beispiel nehmen, allerdings von rechts, behaupten zitierte Insider.

"Er begreift schnell, lernt schnell. Er kann sich als Vertreter der Leuten präsentieren, die Gleichberechtigung einfordern", so ein Gesprächspartner von "Meduza". Dazu passt, dass Prigoschin ständig auf die russische Elite schimpft. Sie lebe nach wie vor im "uferlosen Luxus", behauptete er in einem Post am 31. Oktober, und solange deren Kinder nicht in an die Front gingen, sei die Mobilisierung nicht "vollständig abgeschlossen". Manche "Verräter" säßen nicht an der Front, sondern "in ihren Büros" und verschwendeten keinen Gedanken auf die "eigenen Leute". Gern echauffiert sich Prigoschin auch über russische Generäle, die ihm teilweise nicht forsch genug durchgreifen.

Privatkrieg mit St. Petersburgs Gouverneur

Das alles richte sich an frustrierte, wütende Kleinbürger, so Politologe Iwan Preobraschenkski in "Meduza", die seit dem Tod des rechtsextremen Ultrapatrioten Wladimir Schirinowski im vergangenen April politisch heimatlos wurden. Auch in Haftanstalten und im Sicherheitsapparat sei der rabiate nationalistische Ton populär. Preobraschenski rechnet allerdings eher damit, dass Prigoschin die Macht gewaltsam an sich reißt, als dass er bei den nächsten Wahlen mit einer eigenen Liste antritt.

Hinter den Ambitionen des Kriegsunternehmers stünden die beiden Oligarchen Juri (71) und Michail Kowaltschuk (76), die zum engsten Kreis um Putin gehören sollen, heißt es in "Meduza". Die beiden Brüder und Banker wollten dem Präsidenten wohl signalisieren, dass sie Rückhalt im "patriotischen" Lager hätten und die Elite nach Belieben "einschüchtern und demoralisieren" könnten. Inwieweit die Kowaltschuks inzwischen auf eigene Rechnung arbeiten, wurde nicht bekannt. Allerdings leistet sich Prigoschin seit längerem einen Privatkrieg mit dem Gouverneur von St. Petersburg, Alexander Beglow (66), einem langjährigen Putin-Vertrauten. Es geht um Immobiliengeschäfte und Einfluss.