Wassertreten mit George Grosz: "Rigoletto" in Berlin

Leider gibt´s ja nicht so viele Opern, die wirklich "unkaputtbar" sind, also in fast jeder Dekoration überzeugen, mit und ohne Regie. Verdis "Rigoletto" ist so eine sichere Nummer, sonst würden die Bregenzer Festspiele ab Juli damit nicht jeden Abend 7000 Zuschauer anlocken und sonst würde die krisengeschüttelte Metropolitan Opera in New York das Stück wohl nicht auf ihren Spielplan setzen, die muss nämlich auch 3900 Sitzplätze füllen. Da hat es der Koproduktionspartner, die Berliner Staatsoper, wo die Inszenierung von Bartlett Sher zuerst gezeigt wurde, leichter, da passen nur rund 1300 Zuschauer rein, aber auch dazu hat es gestern Abend an diesem sonnigen Juniabend nicht gereicht. Es blieben bei der Premiere etliche Plätze leer, nach der Pause ein paar mehr als vorher.