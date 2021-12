Entsetzen über Verschwörungstheorien von Kardinal Müller

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat mit Unverständnis auf Verschwörungsmythen des früheren Regensburger Bischofs, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, zur Corona-Krise reagiert. "Ich verstehe es nicht", sagte der CSU-Chef nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München.

Söder äußert Unverständnis - "seltsamste Theorien"

Der Schutz der Menschen müsse in der Pandemie in den Vordergrund gerückt werden, zugleich erlebe man aber auch "einen Rückfall in eine Abkehr von Wissenschaft mit seltsamsten Theorien". Nachdem sich - "soweit ich das gelesen habe" - auch Papst Franziskus gegen Corona habe impfen lassen, sollten auch seine Bischöfe und Kardinäle dem Beispiel folgen, betonte Söder.

Müller hatte in einem Interview Verschwörungsmythen über eine angeblich geplante Gleichschaltung der Menschen und einen Überwachungsstaat verbreitet. Er sprach davon, dass hinter den Maßnahmen eine finanzkräftige Elite stecken würde. Auch gebe es Ideen für einen "Great Reset", also einen Sturz der Demokratie.

Grünen-Bundestagsabgeordnete: "schockierende Äußerungen"

Entsetzte Reaktionen kamen auch aus Ostbayern, der ehemaligen Wirkstätte von Müller. Die Äußerungen seien "schockierend", schrieben die vier Grünen-Bundestagsabgeordneten Erhard Grundl, Stefan Schmidt, Marlene Schönberger und Tina Winklmann in einem offenen Brief an Müller und dessen Nachfolger in Regensburg, Bischof Rudolf Voderholzer.

"Gerade bei einem ranghohen und prominenten Diener der katholischen Kirche hätten wir es nicht für möglich gehalten, dass dermaßen krude und demokratiefeindliche Verschwörungstheorien ganz offen und ungehemmt zu Tage treten." Offener Brief von vier Grünen-Bundestagsabgeordneten

Müller bediene sich auch "brandgefährlicher antisemitischer Chiffren". Weiter schrieben die Politiker: "Sie vergessen oder schlimmer ignorieren dabei, dass es Menschen gibt, die den Aussagen eines Kardinals eine hohe Glaubwürdigkeit schenken. Der damit einhergehenden Verantwortung werden Sie leider nicht gerecht. Das ist schwer erträglich."

Bischofskonferenz distanziert sich von Kardinal Müller

Die Deutsche Bischofskonferenz ging via Twitter auf Distanz. "Man wundert sich sehr über diese Theorien", erklärte Sprecher Matthias Kopp: "Kardinal Müller spricht hier - davon gehe ich aus - als Privatperson." Der Vatikan reagierte auf dpa-Anfrage zunächst nicht.