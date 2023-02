Entschlüsselt: Holocaust-Opfer hinterließ jüdisches Gebetsbuch

Es ist ein kleines, abgegriffenes Buch in hebräischer Schrift und es handelt sich eigentlich nicht um eine Seltenheit – sondern um das in Deutschland weit verbreitete jüdische Gebetsbuch "Sidur Sefat Emet". Besonders und einzigartig wird es aber durch einen kurzen handschriftlichen Eintrag im Inneren des Umschlags: "Wolf Grünebaum, Sulzbürg i. Obpf, 4. Mai 1926".

Das Buch befand sich bis vor kurzem in der Obhut der Universitätsbibliothek der Katholischen Universität Eichstätt und gehört zu einer ganzen Sammlung von 58 Schriftstücken. Viele von ihnen gehörten jüdischen Bürgern, die Opfer des Holocaust wurden. Und in den meisten finden sich schriftliche Notizen oder Einträge, so wie im Gebetsbuch von Wolf Grünebaum.

Forschungsprojekt soll frühere Besitzerfamilien ausfindig machen

Diese Notizen erleichtern es den Forschern, die früheren Besitzer oder Besitzerfamilien der Bücher ausfindig zu machen. Ein entsprechendes Projekt wird seit Sommer letzten Jahres vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert.

Unterstützt werden die Eichstätter Forscher dabei unter anderem von der emeritierten Soziologieprofessorin Heide Inhetveen. Sie lebt selbst im oberpfälzischen Sulzbürg, wo es ihr gelungen ist, die Spur der Familie von Wolf Grünebaum aufzunehmen.

Geschichte von Holocaust-Opfer erforscht

Herausgefunden hat sie, dass Grünebaums Eltern auf dem jüdischen Friedhof in Sulzbürg begraben liegen. Er selbst war von Beruf Metzger und seit 1931 Vorsitzender der jüdischen Kultusgemeinde in Sulzbürg. Zusammen mit seiner Frau und einem jungen jüdischen Ehepaar mit dem Namen Regensburger wurde er am 3. April 1942 von den Nationalsozialisten deportiert.

Details zu diesem letzten Gang hat Inhetveen herausgefunden. So soll Karl Regensburger auf die Nachfrage einer Nachbarin hin gesagt haben: "Da, wo wir hinkommen, da gibt’s kein Zurück mehr." Die beiden Ehepaare wurden zum Bahnhof gebracht und dann ins Ghetto Piaski, südöstlich von Lublin. Dort verlieren sich ihre Spuren. Es könne aber angenommen werden, dass sie dort umkamen oder aber in ein Vernichtungslager in der Nähe gebracht wurden, sagt Inhetveen.

Enkelin: "Ein überwältigender Moment"

Die Recherchen der Soziologin gehen noch weiter. Sie fand heraus, dass Grünebaum zwei Söhne hatte, denen es gelungen war, bereits 1940 in die USA zu fliehen. Seine Enkelin, Sylvia Gruen Salomon, lebt heute in Nashville im Bundesstaat Tennessee; die Forscher stellten den Kontakt her und konnten ihr das Gebetsbuch ihres Großvaters zusenden.

Für die Amerikanerin ein überwältigender Moment: "Als ich die Box aufgemacht habe, habe ich festgestellt, wie sehr das Buch benutzt wurde. Und dann konnte ich mir erklären, warum mein Vater ein so frommer Mann war – weil sein Vater es auch war!" Das Buch sei nun das erste und einzige Erinnerungsstück, das sie aus früheren Generationen ihrer Familie habe. Denn viel wisse sie nicht über ihre Großeltern – auch ihre Eltern hätten nur selten von ihnen erzählt.

Familie will Gebetsbuch wieder in Gebrauch nehmen

Bei der nächsten größeren Familienfeier, dem B’not Mitzvah-Fest ihrer beiden Enkelinnen im März, soll das Gebetsbuch zum Einsatz kommen. Dort werde man gemeinsam Gebete daraus lesen und damit ihren Großvater in die Familie holen, berichtet Sylvia Gruen Salomon.

Nach der erfolgreichen Restitution des ersten Buches sind die Forscher zuversichtlich, dass auch noch andere Werke der Sammlung aus Sulzbürg ihren Familien zurückgegeben werden können. Eine weitere Spur haben sie schon aufgenommen.