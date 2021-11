Entrümpeln in der Adventszeit - Aufräumen in Körper und Seele

Die Adventszeit ist eine besondere Zeit. Eigentlich ist sie eine Zeit des Verzichts - 40 Tage lang bis zum Weihnachtsfest am 24. Dezember. Und auch heute nehmen Menschen diese Wochen zum Anlass, um innezuhalten und mit sich und dem bisherigen Jahr ins Reine zu kommen. Da bleibt es nicht aus, sich auch von Überflüssigem zu trennen.

Entrümpeln - Aufräumen für Profis

Das Aufräumen ist die Passion von Ralf Gerstenlauer. Er arbeitet seit zehn Jahren als professioneller Entrümpler im Großraum München. Jede Woche räumt er mit seinem Team 15 bis 20 Wohnungen, Häuser, Büros oder Hotels aus. Auch die Wohnungen und Häuser von Verstorbenen werden von ihm und seinem Team komplett leer geräumt. Ein ganzes Leben muss er dann teilweise entsorgen, auch Erinnerungen wie Briefe, Fotos, kleine Andenken und liebevoll sortierte Sammlergegenstände.

Manchmal sind keine Verwandte bekannt, keine Erben - also auch niemand, der sich um den Nachlass kümmert. In so einem Fall beauftragt das Nachlassgericht einen gesetzlichen Vertreter, einen Nachlasspfleger. Dieser versucht, doch noch Erben zu ermitteln, kümmert sich um Post, Konten und zum Beispiel das Mietverhältnis. Wertvolle Gegenstände werden vorerst eingelagert.

Ralf Gerstenlauer sieht in seinem Beruf auch einen wichtigen Aspekt: die Nachhaltigkeit. Er versucht, möglichst wenig zu entsorgen - denn das ist inzwischen auch sehr kostspielig - und alles Verwertbare weiterzugeben oder zu verkaufen. Viele Möbel etwa bringt er nach Rumänien, auch Fahrräder, Fliesen oder Einrichtungsgegenstände, die in Deutschland niemand mehr haben möchte. Die Menschen in Rumänien wissen gut erhaltene und stabile Möbel zu schätzen, freut sich Gerstenlauer.

Den Körper aufräumen mit Basenfasten

Das Aus- und Aufräumen ist das eine, doch auch innerlich kann man ausmisten - körperlich wie seelisch. Zum Beispiel mit Basenfasten, das den Körper entgiften soll. Hierbei werden säure- und basenbildende Lebensmittel unterschieden. Speisen wie Fleisch und Wurst, Milchprodukte, Weißmehlprodukte wie Nudeln und Brot, vor allem aber Süßigkeiten und Alkohol wirken sich säurebildend im Körper auf. Basenbildende Nahrungsmittel hingegen gelten für den Körper bekömmlicher, vor allem Obst und Gemüse, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Nüsse, Salat und Kräuter.

Beim Basenfasten verzichtet man auf jegliche Nahrungsmittel, die Säuren im Körper bilden können - auch auf Kaffee und schwarzen Tee. Ziel ist es, den Körper auf diese Weise zu entgiften und zu entschlacken. Im Gegensatz zum herkömmlichen Fasten darf man sich jedoch satt essen an Gemüse und Obst.

Inneres und Äußeres zur Ruhe bringen

Auch Manuela aus Sonneberg in Thüringen hat das Basenfasten ausprobiert, bei einem Basenfasten-Kurs in Bad Hindelang. Ihr geht es weniger ums Abnehmen, sondern auch um das Ordnen von Gedanken. Sie möchte neue Kraft zu tanken - körperlich wie seelisch. Manuela musste innerhalb kurzer Zeit mehrere Schicksalsschläge verkraften: Ihre Mutter ist gestorben, eine langjährige Beziehung zerbrochen und sie hat durch Insolvenz ihres Arbeitgebers ihren Job als Verkäuferin verloren, in dem sie 17 Jahre lang tätig war. "Es war ein Schlag in die Magengrube. Für mich brach eine Welt zusammen. Ich bin gerne hingegangen und hatte nette Kollegen. Es fiel mir sehr schwer, loszulassen und meinen Weg zu gehen", erzählt Manuela.

Achtsamkeit und Gedankenhygiene

Das Basenfasten in Bad Hindelang wird durch Rituale ergänzt, die die Gedanken sortieren sollen. "Gedankenhygiene" nennt Martin Bäz das, der als Achtsamkeitstrainer die Gruppe leitet.

Zusammen tauchen die Teilnehmerinnen zum Beispiel ihre Hände in das eiskalte Wasser eines Gebirgsbachs. Dabei versuchen sie, belastende Gedanken buchstäblich wegzuwaschen. Auch das Waldbaden soll beruhigen und Stress abbauen. Bei einem Spaziergang wird der Wald mit allen Sinnen erlebt: gefühlt, gehört, gerochen und gesehen.

Manuela hat viel Positives aus dem Kurs für sich entdeckt: "Ich habe auf jeden Fall Ruhe und Kraft gefunden, die nehme ich mit in meinen Alltag. Aber auch das Wissen über Basenfasten, ich werde das nicht wochenlang praktizieren, aber einen Basentag in der Woche, nehme ich mir vor."