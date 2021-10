Entlang der Front: Alltag im Donbass

Wie sieht der Alltag der Teilung im Donbass aus? Der seit 2014 anhaltende Krieg in der Ostukraine hat Familien auseinandergerissen, einst blühende Städte in elende Grenzorte verwandelt, neue Korruption beflügelt und vielen Menschen die Existenzgrundlage geraubt, anderen das Leben. Zurück blieb eine scheinbar unüberwindbare Kluft der Ukrainer im Donbass – in den selbsternannten Volksrepubliken sind inzwischen schon etwa 600.000 Menschen mit russischen Pässen ausgestattet worden.

Am Grenzübergang zwischen der Ukraine und der selbsternannten "Volksrepublik Luhansk" herrscht seit Jahren reges Treiben. Jeden Tag sind hier bis zu 6.000 Menschen unterwegs. Mit Säcken, Bündeln und Paketen beladen, mit übervollen, durch Seile abgesicherten Koffern und den buntgestreiften Chinataschen. Denen, die auch nur einen Bruchteil einer Sekunde den Blick schweifen lassen, ob nicht jemand zur Stelle ist, der helfen kann, springt einer von den am Grenzübergang geduldig wartenden Trägern wie auf Kommando zur Seite. Je nach Bedarf stehen plötzlich auch Wägelchen, Bürosessel auf Rollen, Handkarren, Rollstühle und Leiterwagen zur Verfügung.

Blühendes Geschäft an der kilometerlangen Grenze

Unter den Trägern ist Genia. Ein Wind- und Wettermann, der an der Grenze seinen Lebensunterhalt verdient. Er ist der Mann für alle Widrigkeiten und von denen gibt es an der ukrainisch-ukrainischen Grenze in Staniza Luhanska im äußersten Osten der Ukraine eine ganze Menge. Hilfe benötigen vor allem alte Frauen. Genia nennt sie vertraulich "Babuschkas": "Ich bringe sie über die Präsidentenbrücke in die Volksrepublik Luhansk. Die Babuschkas ernähren mich und meine Familie. Die Babuschka-Bienen kommen nach Staniza Luhanska, bekommen für sechs Monate ihre Rente: 20.000 Griwen. Was sind da schon 300?", sagt Genia.

Die neue Brücke über den Siverskij Donez hatte der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskij, eingeweiht, daher heißt sie im Volksmund auch "Präsidentenbrücke". Die Grenzpassage erstreckt sich etwa über einen Kilometer, dann trifft man auf russische Soldaten, die das Gebiet der sogenannten Volksrepubliken kontrollieren. Rechts und links der Brücke warnen Schilder mit Totenköpfen vor Minen.

Militärtransporte mitten in der Nacht

In der militärischen Sperrzone entlang der Front im Donbass kümmern sich Mitarbeiter der ukrainischen NGO "SOS Wostok" um die Belange der Menschen in den Grenzorten. Sie besuchen Krankenhäuser, Covid-Teststationen, Checkpoints, Grenzorte zu Russland oder zwischen den Fronten eingeklemmte Dörfer. In Severodonezk, der Gebietshauptstadt am linken Ufer des Donez auf ukrainischer Seite kann man nachts Militärkolonnen vorbeifahren sehen. Sie transportieren schweres Gerät.

Bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen ukrainischen Verbänden und Kämpfern der pro russischen Separatisten sind in der Region seit 2014 bitterer Alltag. Wer hier die international nicht anerkannte und dennoch faktische Grenze überquert, muss immer wieder Blockposten passieren: Bestehend aus Betonplatten, ein paar Sandsäcken, manchmal steht am Kontrollpunkt auch ein Panzer unter Flecktarnfolie. Daneben erschöpfte Soldaten und jede Menge Hunde, die die Bewohner des Donbass auf ihrer Flucht vor dem Krieg zurücklassen mussten.

Befragungen durch den ukrainischen Geheimdienst

Am Übergang in Staniza Luhanska am Kontrollpunkt der Ein- und Ausreise ist die Stimmung gereizt. Es sind vor allem alte Frauen unterwegs, denn für sie ist der Grenzverkehr noch am unkompliziertesten. Männer müssen mitunter lange Befragungen über sich ergehen lassen, den ukrainischen Geheimdienst SBU interessiert, ob sie in Verbindung zu den Separatisten stehen. Wer über 75 ist, kann auf den Elektrozug der OSZE aufsteigen, der zwischen den beiden Kontrollpunkten hin- und herfährt.

Eine Rentnerin aus dem Separatistengebiet erzählt: "Sieben Jahre geht das nun schon so und kein Ende in Sicht. Ich muss alle zwei Monate über die Grenze, weil ich mich bei der Bank oder bei Behörden melden muss. Auch für die Rente muss man sich immer mal wieder sehen lassen. Für uns ist das alles ein riesiger Aufwand." Ihre Rente sei knapp bemessen und reiche bei weitem nicht, um davon leben zu können: "Ich bekomme nämlich nur 6.400 Rubel Rente. Das Kilo Fleisch kostet 500, das Kilo Käse auch 500 Rubel – wie viel kann ich also kaufen? Ich brauche ja auch noch Medikamente."

Staniza Luhanska, eine Kosakengründung aus dem 19. Jahrhundert, stand während des Krieges 2014 stark unter Beschuss. Viele Häuser sind zerstört, kaum ein Garagentor, das nicht von Kugeln durchsiebt wurde. Der Ort war einmal ein beliebtes Naherholungsziel der Luhansker, heute ist es nur noch ein heruntergekommener, elender Grenzort zwischen der Volksrepublik Luhansk und dem von der Ukraine kontrollierten Territorium.

"Wir würden so gerne wie Menschen leben. Mit fließend Wasser und Gas. Ein halbes Jahr waren wir ohne Strom. In den Kellern haben wir gehaust. Auf die Seite drüben kann ich nicht mehr. Drüben ist aber meine Heimat. " Eine ukrainische Krankenschwester

Strategisch wichtige Industriestadt Awdijewka - Symbol des Krieges

Direkt an der Frontlinie zwischen der Ukraine und den Separatistengebieten im Donbas liegt nur wenige Kilometer von Donezk entfernt die Industriestadt Awdijewka. 2014 gelang es der ukrainischen Armee die prorussischen Separatisten aus dem Ort zu vertreiben. Ein Ende der Kämpfe bedeutete das aber nicht. Im Gegenteil. Nur zwei Jahre später, 2016, versuchten prorussische Separatisten erneut ein Industrieviertel am Rand der Stadt Awdijewka zu erobern. Anfang 2017 beschossen sich beide Seiten mit schweren Waffen, wobei mehrere Zivilisten und Kämpfer getötet wurden. Damit wurde die Kleinstadt zum Symbol für den immer wieder aufflammenden Krieg im Donbass.

Für die ukrainische Seite hat die Stadt nicht nur wegen seiner Lage eine strategische Bedeutung. Es ist auch die hier angesiedelte Industrie, die eine wichtige Rolle spielt. Die Löschtürme und Schornsteine das gigantischen Koks-Chemie-Kombinats sind bereits von weitem zu sehen. Die Koksfabrik in Awdijewka produziert die Brennstoffe für die Schwermetallunternehmen im weiter südlich gelegenen Mariupol. Sie gehört dem ukrainischen Oligarchen Rinat Achmetow und bedeutet den Menschen in Awdijewka alles.

Die Literaturstudentin Polina Puschkina lebt längst in Kiew, aber wenn sie von der Fabrik zuhause spricht, dann gerät sie schnell ins Schwärmen: "Die Fabrik ist in Awdijewka fast der Sinn des Lebens. Man verdient da sein Geld. Selbst in der schwierigsten Zeit arbeitete die Fabrik, vielleicht nicht mit ganzer Kraft, aber sie stand nie still."

Den Krieg hat Polina Puschkina als Kind in Awdijewka erlebt. Sie hat Tagebuch geschrieben und ist damit in der Ukraine zu einiger Berühmtheit gelangt. "2017 begann eine furchtbare Zeit. Im Winter lagen wir unter schrecklichem Beschuss. Es gab keinen Strom, und da dachte ich, ok, dann fange ich eben an, Tagebuch zu schreiben. Zur Beruhigung gewissermaßen. Oft wusste ich nicht, ob ich in die Schule gehen sollte oder nicht. Meine Mutter war in der Tagesschicht der Fabrik, sie stand um fünf Uhr auf und um sechs musste sie gehen. Aber genau dann begann oft der Beschuss. Ich erinnere mich, wie wir beide im Flur sitzen, eine halbe Stunde sitzen wir da nebeneinander an der Wand und plötzlich schaut meine Mutter auf die Uhr und sagt: Ich komme zu spät zur Arbeit."

Der mit Unterstützung Moskaus ferngesteuerte Krieg hat zu einer scheinbar unüberwindlichen Kluft der Ukrainer im Donbas geführt. Die Folge: eine tief gespaltene Gesellschaft, die nur mühsam ihren Alltag meistert.