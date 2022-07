Entenhausen in Schwarzenbach: Comic-Museum feiert Jubiläum

Deutschlands erstes Comic-Museum, das Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale, hat am Samstag doppelten Grund zum Feiern. Bei freiem Eintritt wird der siebte Geburtstag des Museums begangen, zum anderen wird der neugestaltete Vorplatz eingeweiht.

Comic-Zeichner Nils Oskamp hat auf drei Plexiglas-Skulpturen Szenen aus dem Leben und Werk der legendären Comic-Übersetzerin Erika Fuchs gezeichnet. Mit seinen Arbeiten setzte sich Oskamp in einem bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb des Comic-Museums durch. "Die neuen Entwürfe zeichnen sich durch Bild- und Wortwitz aus", erklärt Museumsleiterin Joanna Straczowski.

Zum Jubiläum des Comic-Museums gibt's "Blubberlutsch"

Oskamp habe klare Anspielungen an Donald Duck und Entenhausen eingearbeitet. Für viele Comic-Freunde liegt Entenhausen in der oberfränkischen Kleinstadt Schwarzenbach und Umgebung. Übersetzerin Erika Fuchs lebte hier jahrzehntelang und hat zahlreiche Orte und Bräuche aus Oberfranken in den Geschichten von Donald Duck, Mickey Maus und Co. verewigt. Passend zum siebten Geburtstag wurde die Skulptur von Emil Erpel, dem Stadtgründer Entenhausens, restauriert. Sie steht ab sofort direkt vor dem Schwarzenbacher Rathaus.

Gefeiert wird am Samstag von 10 bis 18 Uhr unter anderem auch mit "Blubberlutsch" – einem beliebten Kaltgetränk der Figuren aus Entenhausen, das aus Waldmeister und Apfelsaft besteht.