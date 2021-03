Englands Presse in Aufruhr: Nächster Rücktritt wegen Meghan

Unterdessen zeigte sich der vom Sender ITV geschasste Piers Morgan kämpferisch. Am späten Mittwochabend twitterte er: "Wenn solche Dinge passieren, eilen echte Freunde zu dir, falsche laufen in die andere Richtung." Damit bedankte er sich für eine Solidaritätsadresse von Moderationskollegin und TV-Promi Sharon Osbourne, der Frau des Musiker Ozzy Osbourne. Morgan schien von den 41.000 Beschwerden, die gegen seine Beschimpfung von Meghan bei der britischen Medienaufsicht eingelaufen waren, in keiner Weise beeindruckt. Auch die teils scharfen Kommentaren gegen sein Auftreten waren für ihn offenbar kein Grund zur Selbstkritik.

Morgan sieht sich selbst als "Opfer von Rassismus"

Morgan hatte seinen Rausschmiss zunächst lediglich mit dem Bild einer tickenden Uhr kommentiert. Am Mittwochmorgen twitterte er: "Ich sagte am Montag, dass ich Meghan Markle nichts glaube von dem, was sie im Oprah-Interview sagte. Ich hatte Zeit, über diese Ansicht nachzudenken und glaube ihr immer noch nicht. Wenn Sie es anders sehen, ok. Ich bin glücklich, auf dem Hügel der Meinungsfreiheit zu sterben. Danke für all die Liebe und den Hass. Ich bin weg, um mehr Zeit mit meiner Meinung zu verbringen." Dazu stellte er ein Bild des früheren Premierministers Winston Churchill mit dessen Zitat, manche beriefen sich auf die Meinungsfreiheit, hielte jede Art von Gegenrede jedoch für einen Frevel.

Er selbst sieht sich als Opfer "rassistischer Unflätigkeiten", der von der "Woke"-Bewegung zum Schweigen gebracht werden solle. "Wokeness" meint besondere Sensibilität im Umgang mit diskriminierten Personen. Unverdrossen schmähte er Meghan als lügenhafte "Pinocchio-Prinzessin". Ihr Auftritt sei ein "absolut niederträchtiger Verrat an der Königin" gewesen. Den Sender ITV kostete der Rausschmiss des eigenwilligen Moderators bereits 200 Millionen Pfund: Der Aktienkurs sank um knapp vier Prozent.

Im Netz und in den Kommentarspalten der Zeitungen tobt mittlerweile ein erbitterter Streit über politische Korrektheit, "Cancel Culture", Glaubwürdigkeit, Monarchie und Rassismus. Der Aufruhr, den Harry und Meghan ausgelöst haben, könnte nicht größer sein. Der "Independent" kommentierte, Morgan sei inzwischen "richtiggehend gefährlich": "Genug ist genug." Dagegen schmähte die auflagenstarke "Sun" abermals Harry und Meghan als "selbst ernannte Mitleids-Champions", die ein "hinterhältiges Interview" gegeben hätten, während die Queen wahrlich hoheitsvoll reagiert habe.

Meghan soll sich zwischenzeitlich offiziell über Piers Morgan beschwert haben, berichteten britische Medien übereinstimmend.