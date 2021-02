England diskutiert: Brauchen Unis "Aufpasser für Redefreiheit"?

Das sei ein "Meilenstein für die Redefreiheit", so der britische Bildungsminister Gavin Williamson in seiner Pressemitteilung über schärfere Maßnahmen gegen die Unterdrückung unliebsamer Ansichten an Hochschulen. Er hat damit die Debatte über "Cancel Culture" weiter angeheizt. Bekanntlich wird in vielen Ländern der Welt derzeit erbittert darüber gestritten, ob eigentlich alle "Meinungen" gleichberechtigt sind, ob es Sprech- und Denkverbote gibt, ob manche Ansichten womöglich gar keine Meinungen mehr sind, sondern "Straftaten".

Laut Williamson werden immer mehr Personen "zum Schweigen gebracht", gerade an Universitäten. Dort gebe es inzwischen geradezu einen "Abschreckungseffekt" (chilling effect), so dass manche Studenten und Beschäftigte das Gefühl hätten, sie könnten sich nicht mehr frei äußern. Der Minister schlägt vor, dass sich künftig alle höheren Lehranstalten auf ein "Manifest" verpflichten müssen und nur dann unterrichten dürfen, wenn sie die freie Rede garantieren. Überwacht werden soll das vom "Office for Students". Auch die Studentenorganisationen selbst müssten sich demnach an die neuen Maßgaben halten.

"Robuste Maßnahmen" gegen Verletzung der Redefreiheit geplant

Williamson behält sich das Recht vor, einen "Free Speech Champion" zu ernennen, also einen obersten Ermittler und Aufpasser in Sachen Meinungsfreiheit, der mögliche Verstöße aufdecken soll, etwa, wenn bestimmte Teilnehmer von Podiumsdiskussionen ausgeschlossen werden, wenn Unterrichtende entlassen werden oder unter Druck geraten. Wer betroffen ist, soll sich vor Gericht wehren und Entschädigung einklagen können. Williamson wörtlich: "Ich bin zutiefst beunruhigt über die Einschüchterungsversuche auf dem Gelände der Unis, die zu inakzeptablen Fällen von Totschweigen und Zensur führten. Deshalb müssen wir die Redefreiheit an den Hochschulen stärken, indem wir die geltenden gesetzlichen Regeln durchsetzen und sicherstellen, dass strikte, robuste Maßnahmen erfolgen, wenn die verletzt werden."