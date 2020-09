"Eng wie im Hühnerstall": Publikum rebelliert in Madrider Oper

Die Oper will jetzt über Konsequenzen nachdenken. Keinesfalls soll sich der Zwischenfall wiederholen. Es sei nur eine "sehr kleine Gruppe" von Unzufriedenen gewesen, so das Teatro Real in einer Stellungnahme. Theatermitarbeiter wollten sogar nur fünfzehn Randalierer ausgemacht haben. Die Schriftstellerin Rosa Montero, die unter den Zuschauern war, klagte dagegen auf Twitter: "Ich war da und es war eine Schande. Es gab überhaupt keine Sicherheitsabstände. Ich fürchte, es war eher totales Unvermögen denn Diskriminierung." Andere Augenzeugen stellten Fotos ins Netz und kritisierten, es sei "eng wie im Hühnerstall" zugegangen.

Oper ist in Madrid ein teures Vergnügen

Oper ist in Madrid generell ein sehr teures Vergnügen, die Kartenpreise reichen bis 400 Euro. Unter dem Dach, hoch über dem Parkett, wurde mit viel Aufwand ein steil ansteigender Zuschauerbereich, das "Paradies" eingerichtet, von dem aus die Anwesenden das Geschehen auf der Bühne hauptsächlich per Leinwand und Live-Übertragung mitverfolgen können. Diese Plätze gelten als vergleichsweise erschwinglich.

Mit mehr als 640.000 Infektionen und fast 30.500 Toten ist Spanien das von der Corona-Pandemie am schlimmsten getroffene Land Westeuropas. Die größten Sorgen bereitet aber Madrid. Auf die Region um die Hauptstadt entfällt seit Wochen mehr als ein Drittel aller Neuinfektionen. Am Montag traten in Madrid Absperrungen von zahlreichen vorwiegend einkommenschwachen und von Corona besonders in Mitleidenschaft gezogenen Gebieten in Kraft. Die Abriegelungen sollen zunächst für die kommenden zwei Wochen gelten.

Nach diesem Vorfall in einem der prestigeträchtigsten Opernhäuser der Welt wird die Debatte über Theatervorstellungen in Pandemie-Zeiten womöglich neu befeuert. Bei manchem Zuschauer und wohl auch bei einigen Verantwortlichen liegen die Nerven blank. Konflikte auch innerhalb des Publikums dürften daher künftig häufiger werden.