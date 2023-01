Energiekrise am Berg: Müssen Hütten schließen?

Die Preissteigerungen auf dem Energiemarkt sind auch am Berg zu spüren. Zwar sind die meisten Hütten nicht von einem Strom- oder Gasversorger abhängig, der die Preise erhöht, weil sie als Inselsystem autark sind. Brennstoffe zum Kochen und Heizen müssen dennoch teuer im Tal gekauft werden. Peter Weihrer, Wirt vom Rotwandhaus, kennt das Problem. Sein Rapsöllieferant für das Blockheizkraftwerk (BHKW) ging in Konkurs, Weihrer musste zu deutlich höheren Kosten Ersatz beschaffen.

Grüner Strom auf Hütten – bekannt und auch bewährt

Das Rotwandhaus ist aber in der glücklichen Lage, nicht allein auf das BHKW für seinen Strom angewiesen zu sein, sagt Weihrer: "Bei schönem Wetter bekommen wir 22 kW Strom von der Photovoltaikanlage auf dem Dach. Bei schlechtem Wetter unterstützt uns das Windrad mit 5 kW. Normalerweise sind dann auch weniger Leute hier und wir brauchen weniger Strom, das ergänzt sich sehr gut." Windräder sind dennoch auf Hütten eher selten, was hauptsächlich am Wartungsaufwand und den hohen Kosten liegt.

Anders bei Photovoltaik: Da sind die Preise in den letzten Jahren stark gefallen, die Energieausbeute ist aber gestiegen, sodass es kaum noch Hütten ohne Solarpanels gibt. Ein weiterer Vorteil: Die Solarstromerzeugung ist sehr wartungsarm. Die über den Tag geerntete Energie wird anschließend in Batterien gespeichert und bei Bedarf abgerufen. Ein zusätzlicher Generator, wie das BHKW am Rotwandhaus, läuft dann nur noch selten.

Wärmeversorgung im Winter – eine echte Herausforderung

Durch die geringe Laufzeit trägt das BHKW aber auch weniger zur Wärmeproduktion bei. Daher wird die Stube im Rotwandhaus derzeit klassisch mit einem Kachelofen geheizt. Gekocht wird mit Flüssiggas. Das ist zwar ein fossiler Energieträger mit hohen Treibhausgasemissionen, doch in der Küche ist Gas aber noch immer erste Wahl, weil die Hitze schnell und gezielt bereitgestellt werden kann.

Während Weihrer Brennholz und Gas über die Straße, die bis zur Berghütte führt, anliefern lässt, muss es an hochalpinen Standorten teilweise herbeigeflogen werden. Das trübt die CO2-Bilanz kräftig. Daniel Zenhäusern, Physiker am Institut für Solartechnik an der Ostschweizer Fachhochschule, schlägt daher vor, noch eine andere Technik zu betrachten: "Solarwärme ist vielleicht nicht in aller Munde, aber solare Warmwasserbereitung kann auf Hütten einen guten Beitrag leisten."

Energiesparen steht an oberster Stelle

Auch den Verbrauch zu betrachten, kann zur Energiewende beitragen. "Wir prüfen, wo die Energieverbraucher auf der Hütte sind, damit wir diese optimieren oder ersetzen können. Reduzieren und vermeiden, da wollen wir hin", sagt Robert Kolbitsch, Ressortleiter für Hütten und Wege beim DAV.

Wie das gelingen kann, schlägt der DAV München und Oberland in seiner Mitgliederzeitschrift vor: "Die Einfachheit von Berghütten muss als ihr zentrales Qualitätsmerkmal herausgestellt werden." Dies bedeutet zum Beispiel, dass auf Hütten keine warme Dusche und nur eine reduzierte Speisekarte angeboten wird. Die meisten Hüttengäste scheinen das zu schätzen, suchen sie im Gebirge doch gerade das einfache, ursprüngliche Leben.

Die Energiewende am Berg ist auf einem guten Weg

Es gibt also bereits heute viele technische Möglichkeiten, aber nicht das eine System, das für jede Hütte passend ist. Auf einer Voralpenhütte wie dem Rotwandhaus mit Straßenzufahrt wird ein anderes Konzept gewählt werden müssen, als auf einem hochalpinen Schutzhaus in der Schweiz, das mit dem Hubschrauber versorgt wird.

Klar ist allerdings, dass die Grundlage der Energieversorgung auf Hütten zukünftig aus der Kombination von Photovoltaik und Batteriespeicher bestehen wird.