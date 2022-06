Energetisiertes Wasser: Irrglaube oder heilende Wirkung?

Obwohl das Leitungswasser zu den am besten kontrollierten Lebensmitteln in Deutschland zählt, reicht das vielen Menschen nicht. Das Angebot an Mineralwasser ist groß: Heilquellen, Vulkanwasser aus den Vogesen und Quellwasser von den Fiji-Inseln steht in den Supermarkt-Regalen. Besonders die Naturheilkunde glaubt an eine besondere Wirkung des Trinkwassers.

Frauenbründl bei Glonn: Pilgerer kommen wegen Wasser

Südöstlich von München in der Nähe von Glonn befindet sich das Frauenbründl – eine Quelle, die unter einer Marienkapelle am Waldrand entspringt. Auf einem Schild wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich nicht um Trinkwasser handelt. Ein rechtlicher Hinweis, weil das Gesundheitsamt das Wasser nicht regelmäßig kontrolliert. Trotzdem nehmen manche weite Wege auf sich, um sich hier Wasser zu holen. "Das sind unsere Kanister, und die holen wir immer ab. Und ich kann nur sagen: Der Kaffee schmeckt köstlich. Es ist ein besonderes Wasser", sagt eine Frau. Viele, die kommen, sind von der Heilwirkung des Quellwassers überzeugt: "Ich glaube diese Kapelle energetisiert das Wasser. Das ist eine Kraft, die man nicht beschreiben kann, aber die trotzdem da ist. Aber man muss schon dran glauben", meint jemand, der hier regelmäßig Wasser holt.

Den Überlieferungen nach soll das Wasser speziell bei Augenleiden helfen, die Lebenskraft und das Immunsystem stärken. Einen wissenschaftlichen Nachweis dafür gibt es nicht. Trotzdem glauben die Menschen daran. Die kleine Kapelle, unter der die Quelle entspringt, ist geschmückt mit vielen Kruzifixen und Votivdarstellungen, die die Wunderheilungen durch das Quellwasser bezeugen sollen. Von weither kommen die Menschen zur Quelle gepilgert, um von dem Wasser zu trinken oder es für daheim literweise in Kanister und leere Wasserflaschen abzufüllen.

Teil der Volksfrömmigkeit: Glaube an Heilkraft des Wassers

Nicht nur in der Volksfrömmigkeit ist der Glaube an die Heilkraft des Wassers weit verbreitet – vor allem im Bereich der Naturheilkunde und der Homöopathie spielt die Wirkung des Wassers auf den Menschen eine große Rolle: Wasser wird als lebendig betrachtet, soll über eine natürliche Energie verfügen, die auch heilsam wirken könne.

Leitungswasser dagegen ist dieser Ansicht nach "totes" Wasser: Weil es unter hohem Druck durch dunkle Rohrleitungen gepresst wird und dann lange in Vorratsbehältern oder im Inneren von Wasserleitungen steht. Auch die Beigabe von Chlor, mit dem Leitungswasser an manchen Orten gereinigt wird, schadet in den Augen vieler der Natürlichkeit des Wassers.

Japanische Heilkunst will "totes Wasser" wiederbeleben

Verschiedene Verfahren sollen helfen, das vermeintlich "tote" Wasser wieder zu beleben, zu "vitalisieren" oder zu "energetisieren". Wissenschaftlich erwiesen ist eine Wirkung solcher Praktiken nicht. Ulrike Bassler, Betreiberin eines Reiki-Zentrums in München, setzt zum Beispiel auf die Kraft von Steinen. "Reiki" ist ist eine japanische Heilkunst, die von einer unerschöpflichen Lebensenergie des Universums ausgeht, die alles durchfließt. "Bei Wasser, das industriell hergestellt wurde, sind die Mineralien entzogen worden, teilweise gibt es kein Eisen und es sind im Wasser keine Spurenelemente mehr vorhanden. Aber wir können das ändern, indem wir unser Wasser einfach wiederbeleben", ist Ulrike Bassler überzeugt.

Auf ihrem YouTube-Kanal gibt sie Anweisungen, wie totes Wasser aus der Leitung mit Edelsteinen wieder "energetisiert" werden könne. "Das Herstellen dieses Heilwassers ist ganz einfach: Ich nehme eine Karaffe mit Wasser aus der Leitung und dann füge ich drei Steine hinzu: Das ist ein Bergkristall, ein Amethyst und ein Rosenquarz. Die lege ich in diese Karaffe hinein und lasse es ziehen. So circa eine Woche lang bleibt das Wasser frisch", erklärt die Betreiberin des Reiki-Zentrums.

Viele berufen sich auf Hildegard von Bingen

Wenn es um "Energetisierung" des Wassers mit Hilfe von Edelsteinen geht, berufen sich viele auf die Ordensfrau Hildegard von Bingen. Denn die Benediktinerin schreibt in ihrer Naturheilkunde bestimmten Steinen eine Heilkraft zu. Warum viele auf die Kraft des Wassers schwören, auch wenn diese Kraft nicht erwiesen ist, dafür hat Pfarrer Matthias Pöhlmann, Beauftragter für Weltanschauungsfragen der evangelischen Kirche, eine Erklärung: "Die Suggestionskraft und die Subjektzentrierung spielen eine große Rolle. Das kann man in der Esoterik-Szene beobachten. Das heißt, dass man eher seinen eigenen Gefühlen vertraut, als das, was die Wissenschaft sagt."

Da es keine wissenschaftlichen Belege für den Einfluss des Wassers auf den Menschen gibt, verorten Wissenschaftler mehrheitlich Verfahren wie die "Energetisierung" von Trinkwasser in den Bereich der Esoterik. Dabei sind die Grenzen zwischen Naturheilkunde, Esoterik und Volksfrömmigkeit oft fließend, sagt Matthias Pöhlmann. "Denken wir an den Teich von Siloah, wo erwartet wurde, dass davon eine Heilkraft ausgeht. Diese Vorstellung von besonderen Kraftorten gibt es schon von jeher in der Menschheitsgeschichte. Und das verbindet sich mit Formen der Volksfrömmigkeit und esoterischen Deutungen", sagt der evangelische Pfarrer.

"Vollmondwasser" mit drei Mal höherem "energetischen Wert"

So zum Beispiel auch die Leonhardsquelle im oberbayerischen Stephanskirchen: In der Wallfahrtskapelle zum Heiligen Leonhard sprudelt sie: Bei Knochenbrüchen, Gelenkbeschwerden, Augenleiden oder Schwangerschaftsbeschwerden verspricht das Wasser die Beschwerden zu lindern. Dort abgefüllt wird von einem ortsansässigen Unternehmer auch sogenanntes "Vollmondwasser" verkauft. Dabei handelt es sich um Quellwasser, das nur bei Vollmond abgeschöpft wird. Am Tag des Vollmonds soll der "energetische Wert" des Wassers drei Mal so hoch sein. Der Preis pro Flasche ist dafür auch doppelt so hoch wie Wasser, dass zu anderen Mondphasen geschöpft wird. Wasser kann also nicht nur eine Energiequelle, sondern auch eine Geldquelle sein.