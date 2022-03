Endspurt vor der Oscar-Verleihung

Die Wahl der diesjährigen Oscar-Gewinner ist gelaufen, nur kennt noch niemand den Ausgang der Abstimmung. Bis zum Dienstagabend (Ortszeit) mussten die Stimmzettel der über 9.400 Oscar-Juroren online bei der Filmakademie in Beverly Hills eingetroffen sein. Am Sonntag wird das Geheimnis bei den 94. Academy Awards gelüftet. Bis dahin zählen Mitarbeiter der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers die Stimmen aus. Die streng gehüteten Ergebnisse in 23 Kategorien werden am Sonntag direkt zur Preis-Gala gebracht.

Mit zwölf Nominierungen ist der Film "The Power of the Dog" der diesjährige Oscarfavorit, zehn Nominierungen erhielt das Science-Fiction-Epos "Dune". Auch Filme wie "West Side Story", "King Richard", "Belfast" oder "Coda" haben mehrere Gewinnchancen.

Manchen bleibt nur das Sofa

Klar ist indes, wie das musikalische Programm aussieht. US-Sängerin Beyoncé und ihre Kollegin Billie Eilish werden bei der Verleihung ihre nominierten Songs vortragen. Dies gab die Filmakademie in Los Angeles bekannt. Beyoncé ist für den Song "Be Alive" aus dem Film "King Richard" nominiert, Eilish und ihr Bruder Finneas O'Connell für das Lied "No Time To Die" aus dem gleichnamigen James-Bond-Film (deutscher Titel: "Keine Zeit zu sterben"). Damit sind sie zum ersten Mal im Oscar-Rennen.

Nicht bei der Verleihung dabei sein wird wohl die 20-Jährige Schauspielerin Rachel Zegler. Sie spielt die Hauptrolle in Steven Spielbergs Film "West Side Story", der für sieben Oscars nominiert ist. Auf Instagram schrieb Zegler, sie habe versucht, zur Verleihung zu gehen, aber "es scheint nicht zu klappen". Sie werde den Film von ihrer Couch aus anfeuern.

Zeglers Beitrag erregte im Internet große Aufmerksamkeit, da viele nicht verstehen konnten, warum die Hauptdarstellerin eines für den besten Film nominierten Films nicht zu der Zeremonie eingeladen oder zumindest gebeten wurde, einen Preis zu überreichen.

Die Verleihung im letzten Jahr fiel deutlich kleiner aus

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences stellt den Nominierten für den besten Film eine bestimmte Anzahl von Eintrittskarten zur Verfügung, die das Filmstudio dann nach eigenem Ermessen verteilt. Die Moderatoren und die Nominierten erhalten je zwei Karten. Die übrigen Plätze im Saal gehen an den Sender, die Sponsoren und die Mitglieder der Academy.

Bis Sonntag laufen nun die Vorbereitungen für die Gala im traditionellen Dolby Theatre auf Hochtouren. Ein Straßenblock des Hollywood Boulevards, wo der rote Teppich ausgerollt wird, ist bereits für Autos gesperrt. Dort werden nun Tribünen aufgebaut und der Laufsteg für die Nominierten und Gäste dekoriert. Im vorigen Jahr war die Preisverleihung wegen der Corona-Pandemie deutlich kleiner ausgefallen. Schauplatz war damals ein historisches Bahnhofsgebäude in Los Angeles mit nur wenigen Hundert Gästen.