Endlich wird František Kupka wieder in seiner Heimat gefeiert

Diese thematische Gliederung zieht sich wie ein roter Faden durch die Prager Ausstellung, die in der Wallensteinschen Reitschule zu sehen ist: Thematisch sortiert, sind hier die Bilder in kleinen Kabinetten zu sehen. Aus konservatorischen Gründen werden in Prag zum Teil andere Werke gezeigt als in Paris – einige Papiere dürfen nicht lange dem Licht ausgesetzt werden. Und noch eins sei anders, sagt Kuratorin Pravdova: "Die Räume sind anders: Im Pariser Grand Palais wirkte die Ausstellung imposant und eindrucksvoll. Hier bei uns ist es eher eine intime Atmosphäre."

Die Ausstellung, die in Paris bereits einen Besucherrekord verzeichnete, ist noch bis zum 20. Januar in Prag zu sehen, danach wird sie in der Finnischen Nationalgalerie in Helsinki gezeigt.