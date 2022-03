Endlich wieder Rother Bluestage: Tradition und junge Talente

Vor zwei Jahren mussten die Rother Bluestage kurzfristig abgesagt werden. Jetzt ist ein Großteil der Künstlerinnen und Künstler des damals geplanten Festivals am Start. Die Rother Bluestage bringen wieder eine Woche lang international und deutschlandweit gefeierte Musikerinnen und Musiker in die mittelfränkische Kleinstadt Roth. Dabei sind gleich mehrere junge Talente.

Bluestage trotz Krisen – Kultur als Gegengewicht

Ganz bewusst bezeichnen die Veranstalterinnen das kleine Bluesfestival als Gegenpol zu den schrecklichen Ereignissen in Europa. "Gerade die Kultur kann ein Zeichen setzen gegen Gewalt, Krieg und Barbarei“, erklären die Festivalmacherinnen der Kulturfabrik. Kultur könne vielen Menschen eine Stimme geben, die Stimme der Freiheit und Demokratie. Das sei nach den vielen schlechten Nachrichten der letzten Jahre wichtig, um die Kraft und die Moral der Menschen zu stärken.

Auftakt mit tanzbarem Club-Sound von HATTLER

Den Auftakt des Festivals machte am Sonntag der Bassist Hellmut Hattler. Seine Formation bringt Clubsounds, Psychedelic Pop und NuJazz auf die Bühne. Elektronik-Sounds werden mit handgemachter Musik kombiniert, Sängerin Folo Dada steuert dem Projekt HATTLER seit 2006 ihre starke Stimme bei. Heraus kommt ein tanzbarer Clubsound, der auf zahlreichen Lounge-Compilation-Alben vertreten ist. Hellmut Hattler steht schon seit 50 Jahren auf der Bühne. In Roth war er bereits vor rund zehn Jahren schon dabei.

Bluestage Roth: Blues-Größen und Newcomer

Die Festivalmacherinnen haben wieder erfahrene Blues-Größen und vielversprechende neue Namen eingeladen. Die auch gemeinsam bühnenerfahrenen Christ Kramer und Kai Strauss teilen sich einen Abend, Beatbox Blues und Electric Blues stehen am Dienstag Abend auf dem Programm. Junge Gesichter der europäischen Bluesszene sind dagegen am Freitag Abend zu hören. Die britischen Blues-Rock-Formation Catfish wurde im vorigen Jahr als „British Blues Act of the Year“ ausgezeichnet. Und auch die französischen Power-Rocker von Rozedale haben in Frankreich bereits Auszeichnungen bekommen. Die Stimme der jungen, energiegeladenen Amandyn Roses lässt tatsächlich buchstäblich aufhorchen.

Soul-Interpretationen und junge Talente mit Youtube-Publikum

Dem Rother Publikum ebenfalls bereits bekannt sind San2 und His Soul Patrol. Der Münchner Sänger und Gitarrist mit Entertainment-Talent katapultiere die schwarze Musik der 1960-er und 1970-er Jahre ins 21. Jahrhundert, heißt es in der Ankündigung. Außerdem soll er einer der besten Bluesharp-Spieler Europas sein. Zu den jungen Talenten gehört die Polnische Jazz-Bassistin Kinga Glyk. Auf ihrem Youtube-Kanal folgen ihr 145.000 Abonnenten. In ihren Videos spielt sie bestens gelaunt und virtuos Bass zu bekannten Rock-Pop-Jazz-Klassikern. Aufgewachsen in einer Musikerfamilie verfügt die 25-Jährige bereits über jahrelange Bühnenerfahrung. Kinga Glyk präsentiert in Roth ihr neuestes Funk-Jazz-Album "Feelings“.

Eintritt mit 2G-Nachweis und Maske im Konzert

Nach den aktuellen Corona-Regeln können Geimpfte und Genesene mit Nachweis die Konzerte der Rother Bluestage besuchen. Der Saal in der Rother Kulturfabrik darf zu 75 Prozent ausgelastet sein. Es sind Stühle aufgestellt. Während des Konzertes muss Maske getragen werden. Die vor zwei Jahren gekauften Karten hätten inzwischen keine Gültigkeit mehr, so die Veranstalter. Die Rother Bluestage enden am Sonntag in einer Woche mit einem Konzert von Blues-Sänger Marc Amacher. Im Jahr 2016 war er Finalist der Talentshow "The Voice of Germany“.