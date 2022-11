Endlich wieder "Kille Wau" in Dietfurt

"Die Vorfreude ist jetzt riesig", sagt Karl Donauer, in Dietfurt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz -besser bekannt als Kaiser DaKaRe. Gemeinsam mit seiner Frau Regina, Kaiserin DiMucki, läutet er am Freitag um 11.11 Uhr die Faschingssaison ein. Nach der pandemiebedingten Zwangspause für den Chinesenfasching kann das Kaiserpaar erst jetzt seinen Pflichten nachkommen.

Sturm aufs Dietfurter Rathaus

Beim traditionellen Sturm aufs Rathaus am Vormittag übernehmen das Kaiserpaar samt Gefolgschaft die Regentschaft über die Stadt. Obwohl das Kaiserpaar bereits seit 2020 feststeht, kann es erst dieses Jahr erstmals seine Rolle offiziell übernehmen. Neben der Kaisergarde sind auch zahlreiche andere Vereine wieder dabei, um die Faschingssaison zu einer besonderen zu machen. "Wir haben uns einiges überlegt", kündigt Kaiser DaKaRe an.

"Maschkerer" feiern Faschingsauftakt

Ab 19 Uhr sind alle Faschingsfans eingeladen, zusammen zu feiern. Treffpunkt ist vor dem Gasthof "Schei-Pi", dem Gasthof Scheippl. Von hier ziehen die "Maschkerer" zum Stadtplatz. Dort bekommt Bürgermeister Bernd Mayr (FW) auch seinen offiziellen chinesischen Titel verliehen und das Motto der diesjährigen Faschingssaison wird verkündet. Der Faschingszug zieht dann weiter zum Gasthof "Zum Bräu-Toni", um den Faschingsauftakt nach zwei Jahren Pause gebührend zu feiern.