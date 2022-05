Endlich wieder eine Blaue Nacht in Nürnberg

Nach zwei Jahren Pause findet am Samstag wieder die Blaue Nacht statt. Das Highlight der Blauen Nacht ist die riesige Burgprojektion auf der Sandsteinfassade der Kaiserburg. In diesem Jahr bespielt sie die Fürther Künstlerin Sascha Banck. Die 42-Jährige lässt dabei schwarze Tiermischwesen auf bunten Lichtwelten vorbeiziehen.

Bunter Lichterrausch auf dem Hauptmarkt

Auch der Nürnberger Hauptmarkt wird in ein buntes Licht getaucht. Neben dem Rathaus will die Berliner Künstlergruppe RE:SORB die Fassade der Frauenkirche anstrahlen und die Besucher auf eine phantastisch-psychedelische Reise schicken. Zudem gibt es einen Kunstwettbewerb. Aus fast 140 Bewerbungen hat die Jury 13 Projekte ausgewählt, die bei der Blauen Nacht zu sehen sind. Zum Beispiel entsteht in einem Parkhaus ein interaktiver Klangwald. Besucher und Besucherinnen können ihr Lieblingsprojekt mit dem Publikumspreis auszeichnen.

Matthias Deeg ist Artist in Residence

Seit 2019 gibt es zur Blauen Nacht einen "Artist-in-Residence". Studierende der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg konnten sich dafür bewerben. In diesem Jahr ist es der Ansbacher Künstler Matthias Deeg, der seine Installation "I see another world but I can’t stop" zeigt. Für die Installation erkundet Matthias Deeg mit Infrarotkameras dunkle Räume und zeigt die Videos auf alten Röhrenbildschirmen.

Familienprogramm "Junge Nacht"

Auch die Junge Nacht, das Familienprogramm der Blauen Nacht findet wieder zwischen dem Nürnberger Staatstheater und dem DB Museum statt. Es gibt Kindertheater mit dem Theater Kuckucksheim sowie Artisten der Kölner Theatergruppe "Die Mobilés", deren Körper hinter der Leinwand zu Landschaften und Tieren verschmelzen.

Einige Programmpunkte sind kostenlos

Die Blaue Nacht startet am Samstag, den 7. Mai, um 19 Uhr, das Kinderprogramm beginnt schon um 17 Uhr. Einen ersten Eindruck von der Blauen Nacht gibt es am Freitag, den 6. Mai, bei der Preview des Kunstwettbewerbs und zwar zwischen 20 und 24 Uhr. Die Projektionen an der Burg und am Hauptmarkt sowie einige andere Programmpunkte sind kostenlos. Für den Rest gibt es ein Blaue-Nacht-Ticket. In den Jahren vor Corona lockte die Blaue Nacht bis zu 150.000 Menschen in die Nürnberger Innenstadt.