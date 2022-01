Endlich Europäische Kulturhauptstadt: Novi Sad

Musik und kulturelle Vielfalt sind in Serbiens zweitgrößter Stadt Novi Sad Tradition und geschichtliches Erbe: Bis 1918 gehörte die Donaustadt zum österreichisch-ungarischen Habsburger Reich. Ein Dutzend Nationalitäten – Ungarn, Deutsche, Slowaken – lebten hier neben der serbischen Mehrheit.

Diese Diversität in den kommenden zwölf Monaten sichtbar, hörbar, erlebbar zu machen – ist die Idee von Nemanja Milenkovic, Geschäftsführer der Stiftung "Novi Sad Kulturhauptstadt Europas 2022". "Es wird die Kultur an die erste Stelle setzen. Wenn ein Mensch ist, was er werden will, dann gilt dieser Spruch auch für jede Stadt", sagt er.

Ziel sei es also, Novi Sad in eine Kulturstadt zu verwandeln, zu werden, was man wirklich sein wolle. "Denn Kultur ist nicht nur Theater, Ausstellung, Konzert, sondern eine Lebensweise."

Die stille Vorarbeit

Nemanja Milenkovic und sein Team konnten auf zahlreiche kulturelle Initiativen aufbauen, die Novi Sad längst über die serbischen Landesgrenzen hinweg populär gemacht haben.

Ein Beispiel: Das europäische Musikfestival "Exit" wurde 2001 von Studenten als Zeichen der Versöhnung nach den Jugoslawienkriegen gegründet und zieht DJ's, Bands und jährlich rund 200.000 Besucher für jeweils fünf Tage im Juli an. Ort des Geschehens: die Stadtfestung Petrovaradin.

2021 hätte Novi Sad wegen solcher Ideen schon europäische Kulturhauptstadt sein sollen. Kontinuierlich stiegen davor die Besucherzahlen, 2019 verhalf außerdem eine Empfehlung der Internetseite "Lonely Planet" zum Aufschwung. Dann aber kam Corona und der Aufschub um ein Jahr.

Das Ziel: eine nachhaltige Entwicklung

Für Erne Svan, der als Mitglied des Vojvodina-Symphonieorchesters sowie des Kammerorchesters der Kunstakademie "Camerata Academica" gut in der Szene vernetzt ist, geht es in den nächsten zwölf Monaten um einen nachhaltigen Schub für die kulturelle Zukunft Novi Sads.

"Meine erste Reaktion war sehr positiv und meine Erwartungen waren, dass die Kultur jetzt doch auf ein höheres Niveau angehoben wird, dass es mehr Kulturereignisse geben wird." Das habe sich zum Teil schon jetzt verwirklicht, sagt Svan, "und ich hoffe, dass wir diesen Trend auch 2022 fortsetzen."

Ein Beispiel: Kultur jenseits des Stadtkerns

Die ehemalige Seidenfabrik, die in Almas, dem ältesten Stadtteil Novi Sads, liegt, ist eine der neuen Kulturstätten, die im Zuge der Vorbereitungen für die Kulturhauptstadt renoviert und für Events aller Art geöffnet worden sind.

Dieser Innovationsschub sorgte wiederum für Auftrieb im Viertel, so Violeta Djerkovic, die Koordinatorin des Netzwerks von Kulturstationen und Koordinatorin der Kulturstation "Svilara".

Lange sei das Viertel vernachlässigt worden. Damit sei jetzt Schluss – gerade weil es so wichtig sei, "die Kultur näher an Menschen heranzubringen, die außerhalb des Zentrums leben".