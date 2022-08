Endlich ein Platz für Rio Reiser in Berlin

Rio Reiser, der 1950 mit dem bürgerlichen Namen Ralph Christian Möbius in Westberlin geboren wurde, war bis zu seinem frühen Tod mit 46 Jahren an keinem Ort so richtig zuhause – es sei denn in der Musik. Schon als Kind zog er mit seinen Eltern ständig um, wuchs in Mannheim, Stuttgart und Nürnberg auf und konzentrierte sich mehr darauf, Musik zu machen als den Schulstoff zu pauken.

Das Cello-, Gitarre- und Klavierspielen brachte er sich selbst bei und hatte ein großes Herz für viele Töne. Was andere gegeneinander ausspielten, hatte da Platz: Er war Fan der Beatles wie der Rolling Stones. Am Melanchthon-Gymnasium Nürnberg brach er die Schule ab, um stattdessen eine Ausbildung in einem Fotografenstudio in Offenbach-Bieber zu machen. Doch auch die Lehre brach er ab, um nur noch Musik zu machen, Lieder zu schreiben und zu komponieren: "Macht kaputt, was euch kaputt macht" wurde zur Hymne einer ganzen Generation.

Rio I.

Zum "Volkssänger", wie die Presse ihn in den 80ern feierte, wurde Rio Reiser aber erst mit seinem Solo-Album: Rio I. und dem Song: "König von Deutschland". Jetzt bekommt der singende Monarch den Platz, der bislang Heinrich von Preußen (1781-1846), einem jüngeren Bruder des Königs Friedrich Wilhelm III. (1770-1840), gewidmet war. Der Kiez feiert!

Mit Material der dpa