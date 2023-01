Endlich echt: Ist BeReal die Alternative zu Instagram?

Einmal am Tag kommt die Nachricht: "Es ist Zeit für ein BeReal!" verkündet der Bildschirm auf meinem Smartphone. Bedeutet mich mich – so schnell es geht, die App BeReal öffnen. Zwei Minuten habe ich jetzt, ein Bild von genau dem Moment zu schießen, den ich gerade erlebe, und dieses Bild mit meinen Freunden zu teilen.

Die App verlangt Spontanität

Die App fordert größtmögliche Spontanität. Die Aufforderung, einmal innerhalb von 24 Stunden ein Bild zu posten kommt nämlich immer überraschend. Wann die Nachricht zeitgleich an alle User und Userinnen innerhalb einer Zeitzone verschickt wird, legt nach Auskunft von BeReal selbst ein Zufallsgenerator fest. Ob ich also in der Früh beim Zähneputzen, tagsüber in der Arbeit oder abends beim Kochen was posten soll – das kann ich nie wissen. Verpasse ich den 2-Minuten-Slot, werden meine Freunde informiert, dass ich nicht pünktlich war. Ich poste dann ein so genanntes "Late".

Und das ist noch nicht alles: Wer über BeReal ein Foto macht, löst sowohl die Kamera an der Hinterseite des Telefons als auch die Selfie-Kamera aus. Es sind also sowohl die Fotografierenden als auch das Fotografierte zu sehen. Zeit, mich oder meine Umgebung extra für das Bild zurechtzumachen, bleibt nicht. Filter? Gibt es auch keine. Einen Tag lang ist mein Bild für meine Freunde sichtbar.

Über 10 Millionen nutzen BeReal schon

Nach Auskunft des Betreibers nutzen etwa 10 Millionen Nutzer und Nutzerinnen weltweit die App. Tendenz: Steigend. Das Marketing von BeReal spricht insbesondere eine junge Zielgruppe an, Schüler und Schülerinnen, die sogenannte Gen Z. Aber auch die digital-affinen Millennials sind auf BeReal unterwegs. Klar, die sind es ja gewohnt, großzügig mit ihren privaten Daten umzugehen.

Dazu kommt: Meine Kontaktinformationen werden nicht im Ursprungsland der App gelagert – also in Frankreich, das an Europäische Datenschutzverordnungen gebunden ist. Sie landen auf einem US-amerikanischen Server. Das berichtet zumindest der Softwaresicherheit-Anbieter "Appvisory, der sich auf die Datensicherheit von Handy-Apps spezialisiert hat.

Authentisch aber langweilig?

Erst wenn ich selbst ein Bild gepostet habe, kann ich sehen, was meine Freundinnen und Freunde gepostet haben. Ich sehe sie am Computer sitzen, essen, von A nach B fahren, wieder am Computer sitzen. Die größte Stärke von BeReal – die Ehrlichkeit – ist gleichzeitig auch die größte Schwäche der App. Es ist zwar beruhigend, zu wissen, dass nicht nur mein Leben ein bisschen langweilig ist. Aber irgendwann habe auch ich mich sattgesehen an abfotografierten Bildschirmen, vollen Tellern, Arbeitswegen.

Und während Instagram mit seinen Info-Tafeln und aufwändig geschriebenen Texten mittlerweile zu einer politischen Debatten-Plattform geworden ist, ist BeReal schon vom Design her nicht wirklich fähig, mehr als nur Alltag darzustellen. Klar kann man sagen: Alles ist politisch. Auch das abfotografierte Essen bei BeReal. Aber Raum für Diskussionen gibt es nicht. Und um einen gehaltvollen Gedanken zu formulieren und ins Netz zu stellen, braucht man dann eben doch mehr als zwei Minuten.

Keine Werbeplattform (noch)

Andererseits ist es super, dass die App so respektvoll mit meiner Zeit umgeht. Alleine durch das 2-Minuten-Limit beim Posten. Bilder inszenieren, bearbeiten, lange Texte schreiben – das alles fällt weg. Es ist mir hier noch kein einziges Mal passiert, dass ich wie auf Instagram Stunden verschwende. Auch Konkurrenzdruck durch sichtbare Likes oder Follower-Zahlen gibt es nicht.

BeReal spielt außerdem (noch) keine nervige Werbung aus. Laut der taz finanziert sich die App momentan hauptsächlich über Investoren. Allerdings wird auch BeReal irgendwann ein Geschäftsmodell vorlegen müssen, das sich selbst trägt.