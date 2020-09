Endlich Auszeit: Verspäteter Start in die Pilgersaison

Sie stehen im Kreis, brav mit einem Meter fünfzig Abstand, und sie singen: "Maria breit den Mantel aus, ..." Neun Frauen und ein Mann leiten den verspäteten Auftakt der in diesem Jahr verkürzten Saison des Bayerischen Pilgerbüros mit einem Lied ein. Zusammen mit dem Pilgerleiter Peter Capek wandern sie heute von der Basilika Vierzehnheiligen in Bad Staffelstein zum Kloster Banz auf dem Berg gegenüber, eineinhalb Stunden Fußweg.

Wallfahrt mit Abstand und Mundschutz

Die Pilgernden haben anstrengende Monate hinter sich und freuen sich, mal raus zu kommen. Beate Merkle etwa arbeitet im Einzelhandel, zur Zeit mit Mundschutz, und hat besonders in der Anfangszeit der Krise einiges einstecken müssen, wie sie berichtet: "Die Leute haben gemeint, es herrscht Mangel an bestimmten Sachen, Klopapier und so weiter. Das war sehr stressig und aufreibend für mich."

Um so mehr tut es jetzt gut, mal nichts zu müssen, sagt sie. Mit Abstand und dem Mundschutz im Rucksack, mit oder ohne Wanderstöcke, geht es erst einmal bergab bis zum ersten Zwischenstopp an einem Wegkreuz. "Wir wollen allen, die uns lieb sind, mit einem Vaterunser gedenken", sagt Pilgerleiter Peter Capek. Die Gruppe beginnt mit dem Kreuzzeichen, am Horizont sehen sie schon ihr Tagesziel: die markanten Türme der Klosterkirche Banz.

Zur Ruhe kommen nach Krisen-Monaten

Gemeinsam beten und singen, Dinge im Leben neu ordnen und zur Ruhe kommen, das ist den Pilgernden nach abgesagten Wallfahrten und den Corona-Beschränkungen bei Gottesdiensten heute besonders wichtig. "Sicherlich hat was gefehlt und jeder ist mal froh, sich wieder auszutauschen", meint Peter Capek. Es sei ein Grundbedürfnis der Menschen, miteinander zu reden, so der Pilgerleiter.

Und Gesprächsstoff gibt es zur Genüge im turbulenten Corona-Jahr. Existenzielle Themen, wie Einsamkeit, der fehlende Kontakt zu Kindern oder Enkelkindern, Zukunftsängste. Renate Schmid etwa musste vorübergehend ihren Job wechseln. Sie hatte Glück, sagt sie, "es hat mir gut gefallen!" Jetzt ist sie wieder in ihrem alten Beruf, in der Gastronomie, tätig.

Die Pilgerreise durch den sogenannten Gottesgarten, vorbei an Seen und durch den Wald sei ihr in diesem Jahr sehr gelegen gekommen: "Ich brauche Abstand und Ruhe und es ist entspannend. Ich glaube ich komme heim und kann sagen, ich hab los gelassen und jetzt geht das Leben wieder normal weiter."

Die Corona-Krise vergessen?

Spätestens beim steilen Aufstieg zum Kloster Banz kommen die Pilgernden auf andere Gedanken als an die Corona-Krise. Sie kommen ins Schwitzen und außer Atem. In dieser Woche könne man die Krise vergessen, sagt Anton Blank, aber sonst nicht: "Ich rechne damit, dass sie sich das ganze Jahr hinzieht und vielleicht in das nächste Jahr noch rein."

Am Ziel wird die Gruppe, nach eineinhalb Stunden, wieder an die Pandemie erinnert: Überall am Klostereingang hängen Schilder, die zum Abstandhalten mahnen. Und zur Kirchenführung packen die Pilgernden ihre Masken aus. Doch gerade im Ausnahmejahr 2020 scheint das Pilgern für viele Menschen wichtiger denn je zu sein.