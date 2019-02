Endia Beals Fotos zeigen Rassismus der Arbeitswelt in den USA

Diesmal, im Münchner Amerikahaus fühlt sich der Betrachter umstellt von jungen Jobsuchenden. "Bin ich die geeignete Kandidatin für die Stelle?" fragen die knapp einen Meter messenden, farbigen Ganzkörperporträts. Nur: Trifft der Betrachter in seiner fiktiven Rolle als Boss auch die richtige Entscheidung? Endia Beal: "Bei Bewerbungen werden Frauen – insbesondere schwarze Frauen – mit besonders vielen Vorurteilen konfrontiert. Mein Projekt fordert den Arbeitgeber heraus, seine Voreingenommenheit zu hinterfragen. Seine Einstellung in Sachen Integration und Vielfalt. Er muss überlegen, ob ihn seine Vorurteile nicht daran hindern, die talentierteste Bewerberin zu finden. Und natürlich muss ihm klar sein: Wenn er sich für mich entscheidet, dann bekommt er mich voll und ganz, mit meinem gesamten kulturellen Background, meiner Vergangenheit, meiner Identität, meinem Geschlecht."

Mut haben, unbequem zu sein

Endia Beal ist selbst Afro-Amerikanerin. Und Karrierefrau: Als Fotokünstlerin, Galeristin, Magnum-Stipendiatin und Lehrbeauftragte für Kunst an der Uni hat sie mit Mitte dreißig viel erreicht. Aber sie weiß auch, wie es ist, in einer Firma zu arbeiten, in der einen keiner wahrnimmt. Wie es sich anfühlt, der Alien im Team zu sein: Keiner spricht mit dir, aber alle reden über dich – Erfahrungen, die sie in "Am I The Right You Are Looking For?" mit ihren Kunststudentinnen verarbeitet hat. Lässt sich damit der strukturelle Rassismus im konservativen North Carolina bekämpfen?