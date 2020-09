Ende der Soforthilfen: Was heißt das für die Künstler?

Fragt man sie nach ihren Erfahrungen mit den Soforthilfen, kommt sie sofort ins Erzählen: "Das Problem war: Als die Soforthilfe an den Start ging – das war ja zum Glück sehr schnell –, da war erst mal nicht allen klar, dass das nur die laufenden Betriebskosten umfasst. Das heißt: Viele haben das volle Budget beantragt und die Gefahr ist, dass sie das irgendwann vielleicht zurückzahlen müssen."

Ein Rechenbeispiel

Blum selbst hatte im Frühjahr 1.500 Euro "Soforthilfe" für die laufenden Betriebskosten beantragt, und wollte dann noch Unterstützung über das "Künstlerhilfsprogramm" beantragen: "Dann wurden erstmal diejenigen ausgeschlossen, die schon 'Soforthilfe' bekommen hatten. Alle. Unabhängig davon, wie viel sie bekommen hatten. Das wurde dann korrigiert und wer unter 3.000 Euro Soforthilfe bekommen hatte, konnte einen Antrag einreichen." Sie reichte also im Sommer einen Antrag ein, gab Lebenshaltungskosten an und, was sie aktuell verdiente. Per Bescheid wurden ihr 700 Euro Unterstützung für die Monate Juni bis September errechnet, also insgesamt 2100 Euro. Von dieser Summe wurden dann aber die 1.500 Euro Soforthilfe abgezogen, die sie bereits für Betriebskosten im Zeitraum von März bis Mai erhalten hatte.

"Wo sind die Diskussionen über das Grundeinkommen geblieben?"

Nach dieser Erfahrung habe sie gar nicht mehr geprüft, ob die Überbrückungshilfen für sie greifen könnte – zu viel Zeit gehe verloren und verhindere letztlich jede kreative Arbeit. "Das geht jetzt beim nächsten Förderprogramm 'Neustart Kultur' nahtlos so weiter: Da wurde viel Geld bereitgestellt, das über verschiedene Kanäle verteilt wird. Überall ploppen jetzt die Ausschreibungen auf und man ist wieder nur damit beschäftigt zu schauen: Was kann man jetzt wo beantragen, was muss man wie erfüllen und das ist dann auch schnell ein Vollzeitjob, weil man oftmals extra Konzepte entwickeln muss für die Förderprogramme." Sich auf die Arbeit zu konzentrieren, sei da unmöglich.

Als Blum erzählt, erinnert sie sich – fast schon nostalgisch – an den Lockdown im Frühjahr. Damals, sagt sie, hätten zumindest alle künstlerisch gearbeitet, damals konnten sich alle konzentrieren, egal wie viel ihnen gerade weggebrochen sei: "Ich frage mich, wo die Diskussionen über das Grundeinkommen geblieben sind? Und die über den Corona Soli? Wenn doch alle für die Gesundheit aller einstehen als Gesellschaft, und in der Hinsicht jeder davon profitiert, dass manche Dinge gerade nicht stattfinden, dann kann es doch nicht sein, dass die einen ganz normal weiterleben, manche sogar von der Krise profitieren und andere Pleite gehen, weil sie ihren Beruf nicht mehr ausüben dürfen. Die werden im Regen stehen gelassen."

Immer wieder erinnern die Künstlerinnen daran, dass es ihnen nicht um große Summen geht. Es sei völlig klar, dass zu Beginn niemand perfekt reagieren konnte, ebenso klar sei, dass Fördermittel nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Nur führe die politische Situation gerade dazu, dass den Leuten die Kraft ausgehe, dass ein Teil der Kreativszene aufgebe und – vielleicht – nicht wiederkomme.

Wann kommt der Plan für den Winter?

Da würde es auch nicht helfen, das hört man in vielen Gesprächen heraus, auf das Arbeitslosengeld verwiesen zu werden. Künstler*innen würden so bloß zu Arbeitssuchenden erklärt, obwohl ja Corona lediglich Auftritte und damit die Honorierung der kulturellen Arbeit verhindere. Schließlich arbeiten viele wie bisher weiter in ihren Ateliers, in Aufnahmestudios oder am Schreibtisch.

Helfen würde es hingegen – so ein Vorschlag –, über das Finanzamt zu ermitteln, was Soloselbständige im vergangenen Jahr verdient haben und ihnen, vergleichbar mit dem Kurzarbeitergeld, ein Gehalt auf Basis der letzten Steuererklärung zu zahlen. Und das nicht beschränkt auf drei Monate, da sich ja auch die Auflagen nach drei Monaten nicht erübrigt hätten. "Es gibt viele Kulturschaffende, die nach der Coronakrise sofort wieder auf eigenen Beinen stehen könnten, sofern man ihnen jetzt hilft, die massiven Verluste abzufangen und die Anlaufphase finanziell durchzustehen, die durch den derzeitigen Planungsstillstand zwangsläufig entstehen wird. Aber einen erfolgreichen Neuanfang für den einzelnen wird es nur geben, wenn bis dahin die Strukturen nicht gestorben sind."

Es geht darum, Zeit zu überbrücken und sich nichts vorzumachen: Man könne schließlich nicht davon sprechen, der Kulturbetrieb sei wirklich wieder angelaufen, sagt der Klarinettist Stefan Schneider. Auch sein Berufsleben hat sich seit März grundlegend geändert. Aufträge, Konzerte, Projekte sind eklatant zurückgegangen. Mit Schülern im Instrumentalunterricht versucht er, die laufenden Kosten zu decken. Und auch er zieht den Vergleich zum Kurzarbeitergeld, fragt man ihn, was er sich von der Politik wünsche: "Ich erhoffe mir mehr Empathie und Verständnis seitens des Staates für unsere aktuelle finanzielle Situation, die in Zukunft nicht durch Kurzarbeitergeld oder andere Maßnahmen qua Gesetz abgefedert ist." Die Ungleichbehandlung im Vergleich zu den festangestellten Kollegen sei "weder gerecht noch hinnehmbar".