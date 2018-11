Expressionistisch und feminin - Die Bildhauerin Emy Roeder

Wie uneitel sie war, zeigt schon die Tatsache, wie wenige Selbstporträts es von ihr gibt. Erst im Alter entsteht das erste Selbstbildnis, eine Skulptur aus Bronze, ein dunkler Kopf mit kurzem Pagenschnitt und auffallend schmalen Mund, eine Frau, mit ernsten, zugleich sehr milden Gesichtszügen, in die deutlich tiefe Falten eingegraben sind -nach einem äußerst bewegten Leben. Emy Roeders Selbstbildnis entsteht 1958. Da ist die Künstlerin, eine der bedeutendsten Bildhauerinnen des deutschen Expressionismus, bereits 68 Jahre alt. Eine Frau, die vor allem an der Darstellung von Frauen interessiert ist. Ein Motiv, das sich wie ein Leitfaden durch ihr künstlerisches Leben zieht und sich in Skulpturen und Zeichnungen, die sie häufig als Vorarbeiten nutzt, vielfältig artikuliert.

Die Frau als Motiv im Mittelpunkt

Beeindruckend zeigt die große Retrospektive im Würzburger Kulturspeicher etwa in einer Vitrine eine ganze Sequenz von ihren Badenden und Sitzenden, von Mädchen, Frauen, Freundinnen, auch weiblichen Paaren, die Nähe und Intimität zu verbinden scheint. Auffallend ist die Ruhe, die Ernsthaftigkeit in ihren Bewegungen, ihrem Gestus. Dazu die unbeirrte Klarheit der Formen. Die Kunsthistorikerin Henrike Holsing hat die umfassende chronologisch konzipierte Ausstellung kuratiert und wollte damit auch von Emy Roeders Biographie erzählen, wie sie sagt: „Sie hatte auch diesen den Wunsch, den viele Expressionisten hatten, was Geistiges nach außen zu tragen, was Geistiges zum Ausdruck zu bringen. Und trotzdem hatte sie nie dieses spezifische expressionistische Ausdrucksqualität, wo es wirklich so die Form quasi sprengt, sondern die Form bleibt bei ihr immer bei sich, ich denk das ist bei ihr auch ein Persönlichkeitsstil, den sie damals schon hatte und der dann auch über alle Stilwandlungen hindurch sich gehalten hat.“

Kunst gegen den Paragraphen 218

Kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs, in den Jahren 1919/1920 entsteht die Skulptur „Die Schwangere“, eine Figur aus Nussbaumholz, eine schmale fast madonnenhafte in ein Tuch gehüllte Erscheinung. Ein gutes Jahrzehnt später 1931/32 wird die Arbeit im Zusammenhang mit den frühen Protesten gegen den deutschen Abtreibungsparagraphen 218 in einer Ausstellung gezeigt, gemeinsam mit Werken von Käthe Kollwitz. Emy Roeder ist in den zwanziger Jahren Mitglied der radikalen Berliner Künstlervereinigung Novembergruppe. Sie stellt gemeinsam mit Größen wie Rudolf Belling, Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel aus. Regelmäßig ist sie in allen wichtigen Ausstellungen mit ihren Frauen- und vor allem auch mit ihren sensiblen Tierdarstellungen vertreten. Noch 1932 sind ihre Arbeiten neben denen von Otto Dix, George Grosz, Wassily Kandinsky und Paul Klee in den großen Galerien von Paul Cassirer und Alfred Flechtheim zu sehen- als die Kunst der Zukunft.

Als Entartet verfolgt und inhaftiert

Die Nazis treiben Roeder ins unfreiwillige Exil. Von einem Stipendium in der damals von dem Maler und Freund Hans Purrmann geleiteten Villa Romana in Florenz kehrt sie nicht nach Deutschland zurück. Von ihrem Mann, dem Bildhauer Herbert Garbe, der 1933 freiwillig in die NSDAP eingetreten war, lässt sie sich scheiden. Die Nationalsozialisten beschlagnahmen Emy Roeders „Schwangere“ und zeigen die Figur 1937 in der Münchner Ausstellung als sogenannte „Entartete Kunst“.

Als Ende des Krieges die Alliierten nach Florenz kommen, wird Emy Roeder als deutsche Staatsbürgerin verhaftet und in ein Lager bei Salerno verbracht. Die Künstlerin wird Aufseherin im Frauenduschraum, nutzt dies aber für ihre künstlerischen Studien. In der Ausstellung sind Zeichnungen aus dieser Zeit zu sehen. Frauengestalten mit expressiven Bewegungen, wie panisch, diesmal keine Ruhe, nirgends, als wollten sie mit den Körpern eine große Gefahr abwenden.

Lebenslang auf der Suche nach Formen

Erst 1949 kehrt Emy Roeder nach Deutschland zurück, lebt in Mainz als arrivierte Künstlerin. Büsten der Künstlerfreunde Heckel und Schmidt-Rottluff entstehen in vielfältigen Variationen. Von ihren zahllosen Reisen, unter anderem nach Afrika bringt sie wiederum Impulse für Frauendarstellungen mit. Verhüllte, schlanke, introvertierte Frauenkörper, großformatig, zugleich reduziert, flächig, kantig, „Ich will immer einfacher, immer strenger, immer edler werden!“ hat Emy Roeder einmal gesagt. Lebenslang und kontinuierlich war sie auf der Suche nach Formen, in denen sich das Wesentliche, „das Kosmische allen Seins“ artikuliert, sagt Kuratorin Henrike Holsing: „Sie hat das 1920 geschrieben, dass ihr bei einem Aufenthalt in Fischerhude das Kosmische allen Seins bewusst geworden sei. Das war dann leitend für ihre Kunst. Vor allem in den zwanziger Jahren. Das hat dann ja auch so ein bisschen diesen expressionistisch schwärmerischen Unterton. Aber ich denke, das ist eben was, was eben Roeders gesamte Kunst ausmacht. Das Kosmische allen Seins, das tiefere Wesen allen Seins wiederzugeben, zu wollen, was bei ihr dann ganz viel zu tun hat mit Liebe und Zuwendung, mit ja mit Bedürfnis, nach Schutz, mit einer tiefen inneren Harmonie und Ruhe.“

