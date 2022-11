Empörung über Charlize Therons "Afrikaans"-Äußerung

In Südafrika herrscht Ärger über eine Aussage der Hollywood-Schauspielerin Charlize Theron. Diese hatte ihre Muttersprache Afrikaans als "aussterbende" und "nicht gerade nützliche" Sprache bezeichnet. Prominente weiße wie auch dunkelhäutige Südafrikaner nehmen ihr das übel.

Theron lernte erst mit 19 fließend Englisch

In einem Interview hatte Theron laut Medien vor kurzem offenbart, dass sie erst im Alter von 19 Jahren lernte, fließend Englisch zu sprechen. Aufgewachsen sei sie mit Afrikaans. Die Sprache stammt aus dem Holländischen und hat deutsche, französische und malaiische Einflüsse.

In Südafrika ist das sogenannte "Kapholländisch" die Muttersprache von knapp sieben Millionen Menschen. Sie ist eine der elf Amtssprachen des Landes.

Vorwurf: Theron nehme Wurzlen nicht ernst

Dass ausgerechnet Hollywood-Star Theron ihre Muttersprache kleinredete, sorgte in Südafrika für Kritik. Sie nehme ihre Wurzeln "nicht ernst", hieß es in Sozialen Medien und Radiosendungen. Afrikaans werde nach wie vor von "Millionen Menschen" gesprochen, erinnerte der südafrikanische Schauspieler Tim Theron: "Jeden Tag werden neue Lieder und Gedichte darin geschrieben, Filme gedreht und so weiter." Ein weiterer Kommentar zu Therons Aussage: "Sie hat vergessen, wo sie herkommt."

Theron wurde 1975 in der südafrikanischen Stadt Benoni geboren, mit 18 Jahren zog die Schauspielerin schließlich in die USA und erwarb mittlerweile zusätzlich die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Sie wurde 2004 als beste Hauptdarstellerin im Film "Monster" mit einem Oscar ausgezeichnet.

Mit Informationen der kna