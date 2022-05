Empörung: Russen machen Astrid Lindgren zur Nazi-Sympathisantin

Mit "kreativen" Propaganda-Aktionen will der Kreml in nächster Zeit den Patriotismus der Russen befeuern, meldet das regierungskritische Portal "Meduza" unter Berufung auf Gewährsmänner aus dem Umkreis von Putin. Offenbar fürchtet der Machtapparat, die Vaterlandsliebe der Bevölkerung könne durch den unerwartet langen Krieg Abnutzungserscheinungen zeigen, und die vielen Prominenten, die sich gegen den Angriff auf die Ukraine ausgesprochen haben, zehren auch an den Nerven des Regimes.

Jetzt sind in Moskau Plakate der Organisation "Unser Sieg" aufgetaucht, auf denen drei schwedische Weltstars in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt werden: Kinderbuchautorin Astrid Lindgren, Regisseur Ingmar Bergman und IKEA-Gründer Ingvar Kamprad.

Lindgren fürchtete die Russen

Aufgefallen sind die Poster dem schwedischen Militärfachmann Oscar Jonsson, der ein Foto davon auf seinem Twitter-Profil veröffentlichte. "Wir sind gegen Nazismus, sie sind es nicht", heißt es in der Überschrift, darunter sind die drei Genannten abgebildet. Astrid Lindgren wird mit einem Tagebuch-Auszug vom Juni 1940 zitiert: "Ich würde lieber für den Rest meines Lebens 'Heil Hitler!' rufen, als Russen hier in Schweden zu haben." Das Zitat ist zwar korrekt, doch verkürzt. Seit langem ist bekannt, dass Lindgren von Anfang gegen die Nazis war und dies auch in ihren Eintragungen dokumentierte. So bedauerte sie seinerzeit, dass sich niemand fand, der Hitler erschießt.

Gleichzeitig fürchtete Lindgren wie die meisten anderen Schweden das damalige kommunistische Russland unter Stalin. In ihr Tagebuch schrieb sie daher: "Und ein geschwächtes Deutschland könnte für uns im Norden nur eins bedeuten – dass wir die Russen auf den Hals kriegen. Und dann, glaube ich, sage ich lieber den Rest meines Lebens ,Heil Hitler’, als den Rest meines Lebens die Russen bei uns zu haben."

Putins Gegner werden allesamt als "Nazis" gebrandmarkt

Seit längerem strengt sich der Kreml an, möglichst alle seine Gegner als "Nazis" zu brandmarken, die Ukrainer sowieso, aber auch alle anderen, die Putin im Weg stehen, etwa die Schweden, die mit einer NATO-Mitgliedschaft liebäugeln. Sogar Juden sind nicht davor gefeit, vom russischen Außenminister Sergei Lawrow als "Faschisten" beschimpft zu werden.

So behauptete er in einem Skandal-Interview mit dem italienischen Fernsehen, Hitler selbst habe "jüdisches Blut" gehabt und die leidenschaftlichsten Antisemiten seien die "schwarzen Schafe" unter den Juden. In Israel löste Lawrow damit große Empörung aus und machte sich das bisher eher neutrale Land zum Gegner, zumal der Langzeit-Außenminister gar nicht daran dachte, sich zu entschuldigen.