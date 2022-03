Empörung in Moskau: Kritiker will "Pause" für russische Kultur

Die kremltreue Tageszeitung "Pravda" ist außer sich, und nicht nur die: Mit einer Mischung aus Wut und Entsetzen reagierten die russischen Medien auf eine Streitschrift von Anton Dolin (46). Er war Chefredakteur der Filmzeitschrift "Iskusstvo Kino" und betrieb einen eigenen Youtube-Radiokanal. Seit dem 7. März lebt er im lettischen Riga, nachdem er wegen seiner entschiedenen Ablehnung des Angriffs auf die Ukraine Todesdrohungen aus dem rechtsextremen Lager erhalten hatte. Jetzt veröffentlichte Dolin einen Essay über "Cancel Culture" und leitete seinen Text mit dem Hinweis ein, er richte sich "ausschließlich an die, die den Krieg in der Ukraine für ein monströses Verbrechen" hielten.

Dolin: "Jammern ist komisch, unangemessen, unmoralisch"

Er könne sich ein Leben ohne Kultur nicht vorstellen, so der Journalist. Er sei einst sogar gegen den Willen seiner Eltern an die Sprachabteilung der Moskauer Universität gegangen, statt etwas "lukrativeres" zu studieren. Gleichwohl könne er das Jammern über die weltweiten Boykott-Fälle russischer Kultur nicht mehr ertragen. Es erscheine ihm sogar "mitunter komisch, manchmal unangemessen, gelegentlich unmoralisch". So sei es aus seiner Sicht "selbstverständlich", Künstler wie Valery Gergiev auszuladen, weil er und andere Putins Politik "direkt" unterstütze.

Zu den Streichungen von Werken des Klassikers Peter Tschaikowski aus Konzertprogrammen bemerkt Dolin, dass dessen Ouvertüre "1812" immerhin "zum Ruhme russischer Waffen" komponiert worden sei. Ähnliches gelte für Lew Tolstois Roman "Krieg und Frieden", einschließlich der Verfilmungen. Es sei derzeit "falsch", sich vom Opferwillen früherer russischer Soldaten anrühren zu lassen, während deren Nachfolger nicht davor zurückschreckten, ehemalige KZ-Häftlinge zu töten. Eine Anspielung auf einen Vorfall in Charkiw, wo der 96-jährige Boris Romantschenko bei einem Bombenangriff starb.

"Wir sind keine Ärzte, wir sind Schmerz"

Er frage sich darüber hinaus, ob es angemessen ist, Werke wie Tschechows "Kirschgarten" oder Puschkins "Eugen Onegin" aufzuführen. "Kunst tröstet und lenkt ab, hilft der schrecklichen Realität zu entfliehen. Sie wird zum Narkotikum in einer Situation, in der es unmöglich ist, keine Schmerzen zu empfinden. Früher hieß es jedoch aus der russischen Kultur: 'Wir sind keine Ärzte, wir sind Schmerz.' Erinnert ihr euch?" Mit Bezug auf Dostojewski schrieb der Kritiker, der Romanheld Iwan Karamasow habe es abgelehnt, die "höchste Glückseligkeit" mit einer einzigen Träne eines Kindes zu erkaufen.

Die russische Kultur habe viel zu lange als "Ausrede" herhalten müssen: "Ja, wir kennen keine Demokratie, wir respektieren das Individuum nicht, wir tolerieren Demütigungen, nach dem Motto 'Aber wir haben ein paar gute Songs.' Vielleicht ist unsere Kultur einer der Gründe, warum die Welt Putin so lange ertragen hat. Und wir haben es selbst ausgehalten, weil er nicht einmal wirklich in der Kultur angekommen ist. Wir haben uns nicht in seine Geschäfte eingemischt."

Wilde Debatte auf Twitter und in den Medien

Dolin forderte: "Lasst uns eine Pause machen." Es sei unangemessen, sich mit Konzerten von Dirigent Teodor Currentzis zu trösten oder zur Ablenkung in die Tretjakow-Galerie zu gehen. Nicht der "imperiale Müll" in der russischen Kultur sei wertvoll, sondern ihre Barmherzigkeit: "Versuchen wir jetzt über sie nachzudenken."

Bei Twitter toben die Nationalisten, schimpfen, Dolin sei "total verrückt" geworden, ein Opfer einer "ekelhaften Selbstgeißelung und Unterwürfigkeit". Manch einer wollte dem Essay vor lauter Verblüffung keinen Glauben schenken. Zeitungen schrieben, Dolin habe mit seiner Polemik "alle Brücken hinter sich abgebrochen".

Andere warnten, mit solchen Einlassungen könnten auch Bücherverbrennungen gerechtfertigt werden. Die Kultur habe es bei Rechtsextremen ohnehin schwer: "Urmenschen begannen nicht nur aus Langeweile, Mammuts an Höhlenwände zu malen. Sie erfanden Kreativität, um der Angst zu entkommen. Aus Angst vor Feuer, Orkanen, wilden Tieren, feindlichen Stämmen. Und es half ihnen, erwachsen zu werden, sich selbst zu retten, Menschen zu werden", widersprach Kommentator Alexander Pelewin dem meinungsfreudigen Journalisten.