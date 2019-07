Empört Euch: "Pariser Leben" als Österreich-Satire in Bad Ischl

Spezialgebiet Messerstecherei

Dirigent Marius Burkert setzte keineswegs auf kunterbunte Cancan-Seligkeit, sondern ätzt wunderbar treffend aus dem Graben - das ist klanglich oft nah an Kurt Weill, am Kabarett, ja sogar an Monty Python. Ein auch musikalisch fesselnder Abend. Unter den Solisten begeisterten Gerd Vogel als liebestoller schwedischer Baron und Tenor Matthias Störmer in der Mehrfachrolle als österreichischer Tourist Peter Stangelmeier, als Fußfetischist und Schuster, sowie als Brasilianer mit dem Spezialgebiet Messerstecherei. Aber auch alle anderen überzeugten, und das Männerballett in Soubretten-Klamotten war in keiner Weise verschroben oder platt, sondern staunenswert plausibel. So ist das Pariser Leben, und das Operetten-Dasein in Bad Ischl dankenswerter Weise auch!

Bis 31. August 2019 in Bad Ischl beim Lehár-Festival.