Empathie für Autisten: Die Amazon-Serie "As We See It"

Kurz in ein Café gehen, sich ein Croissant aussuchen, zahlen und wieder gehen. Für die meisten von uns ist das ein unspektakuläres Unterfangen. Für Harrison, eine Figur in der Serie "As We See It", kommt der Weg zum Café um die Ecke einem Spießrutenlauf gleich: irritierende Blicke, rasende Skateborder, bellende Hunde. Harrison ist Autist und lebt in einer betreuten WG. Er und seine Mitbewohner sind Mitte 20 und stehen alle vor der gleichen Herausforderung: Sich durch den Alltag navigieren. Der schüchterne Harrison soll sich aus seinem Schneckenhaus wagen – und aus seinem Wohnhaus. Der intelligente Jack muss sich im Arbeitsleben bewähren, wozu auch gehört, seinen Vorgesetzten nicht als "minder intelligent" zu bezeichnen. Erst recht nicht, wenn es stimmt. Violet hat sich selbst ein Ziel gesteckt: Sie möchte einen Freund. So wie alle anderen auch.

Wie sind Autisten wirklich?

Wir Zuschauenden erahnen den Druck, der auf den Hauptfiguren lastet: Die ewig anecken, missverstanden werden, sich erklären müssen – und es nicht immer können. Diesen Perspektivwechsel zeigt der Titel der Serie: "As We See It" – also "Wie wir es sehen". Eigentlich kennen wir längst Figuren mit scheinbar autistischen Zügen aus dem TV, wie den Ermittler Monk oder den Wissenschaftler Sheldon Cooper aus der Serie "Big Bang Theory". Oft liefern sie aber eher Material für unterhaltsame Spannungen zwischen den Figuren und bringen Superkräfte mit: Lösen jeden Fall oder sind extrem intelligent. Selten sollen wir sie wirklich verstehen. Eine Serie wie "As We See It" ist besonders. Dazu gehört auch, dass sie in halbstündigen, gut verdaulichen Folgen Dramen des Alltags zeigt – die viele Zuschauende kennen, aber nicht als so gravierend empfinden, zum Beispiel den Stress verursachenden Lärm in der Stadt, oder wenn sich ein geplantes Vorhaben unerwartet verschiebt. Wir lernen die Grenzen der Charaktere kennen, aber nicht die wissenschaftlichen Ursachen. Die Betreuerin der WG, Mandy, will Autismus erforschen. An einer Stelle sagt sie, anfangs habe sie gedacht, sie müsse ihre Schützlinge auf die Welt vorbereiten. Dann habe sie festgestellt: Die Drei zu verändern, das wäre doch das letzte. Vielmehr gehe es darum, ihre Andersartigkeit zu verstehen.

Schule der Gefühle

Damit verweist die Serie auf einen wissenschaftlichen Ansatz, den es tatsächlich gibt: Eltern werden im Umgang mit ihren autistischen Kindern geschult, damit sie schwierige Momente besser meistern können. Die Universitätsklinik Marburg hat herausgefunden: Für Eltern und Kinder bedeutet das eine deutliche Entlastung. Auch wir Zuschauer werden geschult. Die Hauptfiguren in der Serie "As We See It" entsprechen in ihrer Verschiedenheit nicht gängigen Klischees. Sie können nur im Rahmen bestimmter Muster leben oder kaum interagieren, obwohl sie hochintelligent sind. Sicherlich wird sich nicht jeder Mensch mit Autismus in dieser Serie wiedererkennen, nicht jede Facette wird gezeigt. "As We See It" ist keine perfekte Wissensvermittlung – aber eine ziemlich gute Gefühlsvermittlung.