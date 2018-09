Warum auch die Emmy-Verleihung unter dem DiCaprio-Effekt leidet

Wenn es nicht so traurig wäre: Seit 2013 war die Spionage-Serie „The Americans“ jedes Jahr bei den Primetime Emmys in allen wichtigen Kategorien nominiert und ging immer leer aus.* Trotz der tollen Schauspieler, trotz des authentischen 80er-Vibes – und sogar trotz der Knaller-Perücken!

Zugegeben: Wie wichtig ist schon ein Preis? Verleihungen wie die heute Nacht zelebrierten Primetime Emmy Awards sind genauso glamourös wie belanglos. Gut gelaunte Stars und noch besser gelaunte Menschen, die um alles in der Welt mit Stars abhängen wollen, sitzen in absurd pompösen Sälen, trinken Champagner und beklatschen sich gegenseitig. Nur um am Ende ein goldenes Staubdichein in die Luft zu strecken und tränenreich der Familie und/oder Gott zu danken. Während der Zuschauer zuhause drei Kreuzzeichen macht, dass die fünf Stunden Premium-Entertainment doch wieder wie im Fluge vergangen sind. Genauso wird es wieder sein, wenn heute Nacht in Los Angeles die 70. Primetime Emmys verliehen werden, die Oscars der Serienwelt.

Der DiCaprio-Effekt

Und trotzdem schlägt man sich Jahr für Jahr die Oscar-, Emmy- und Grammynächte um die Ohren. Lästert über die Moderatoren, die schlecht auswendig rezitierten Laudationen und die peinlichen Musical-Nummern. Am Ende ärgert man sich dann über die eigenen Gewinner-Tipps, denn es gewinnen eh immer die Falschen. Manche gewinnen auch nie. Und manche gewinne so lange nie, bis sie irgendwann dann mal was gewinnen müssen, weil sich sonst alle fragen, warum der oder die nie was gewonnen hat. Diese tragischen Gestalten sind Opfer des sogenannten „DiCaprio-Effekts“. Benannt nach Berufs-Loser Leonardo DiCaprio, der auf eine lange Historie des Leerausgehens zurückblicken kann.

Die traurige Geschichte des Leonardo D.

Mit zarten 18 Jahren setzte es die erste Oscarnominierung für Gilbert Grape. 20 Jahre, 27 Filme und 4 weitere Nominierungen später, war es dann doch endlich so weit: Für „The Revenant“ gab es den Goldjungen. Klare Konzessionsentscheidung. Die Fachwelt war sich einig, spätestens für „The Wolf Of Wall Street“ hätte DiCaprio das Ding holen müssen. Aber die Academy entschied sich anders, trieb Leo in den Wahnsinn und zwang ihn praktisch dazu für „The Revenant“ stundenlang durch eiskalte Bäche und meterhohen Schnee zu stapfen, in einem aufgeschlitzten Pferd zu übernachten und sich von einem animierten Bären fast umbringen zu lassen. Die Tragik, die größtmögliche Auszeichnung seiner Zunft, nur zu bekommen, weil man jetzt aber endlich mal dran ist, lässt selbst „Vom Winde verweht“ wie ein mildes Lüftchen verpuffen.

Aber nicht nur das. Der arme DiCaprio muss auch noch dabei zusehen, wie der blutjunge Gipfelstürmer Eddie Redmayne ein Jahr vorher den Oscar für „Die Erfindung der Unendlichkeit“ gewinnt. Ausgerechnet für seinen ersten großen Spielfilm. Die Welt ist ungerecht.

Schmeckt nach Trostpreis

Bei den Emmys lässt sich „The Americans“ der DiCaprio-Effekt attestieren. Die Spionage-Serie ist oftmals angetreten, hat aber nie was gerissen. Und das obwohl Kritiker und eingefleischte Fans seit Jahren die Stange halten. Nun läuft die letzte Staffel und man ist sich einig: Jetzt muss der Emmy kommen. Eh klar!

Man muss sich das mal so vorstellen: Da liefert man im Büro Jahr für Jahr immer wieder vorbildliche Leistungen ab. Familie, Freunde und Kollegen sind sich einig: Die Beförderung muss her. Und dann geht man leer aus. Jedes Jahr. So lange bis man der letzte ist der übrigbleibt oder der Chef langsam Mitleid hat. Und dann wird man befördert, obwohl man das ganze letzte Jahr eigentlich nur noch Youtube-Videos geguckt hat.

Die Welt ist ungerecht.

* Erwischt! Es gab 2015 einen Emmy für Margo Martindale als beste Gast-Darstellerin. Aber jetzt mal ehrlich, das interessiert doch niemanden.