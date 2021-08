Emmy-Gewinner Ed Asner ist gestorben

Ed Asner wurde in seiner Rolle als Lou Grant bekannt. In der gleichnamigen Serie, ausgestrahlt in den 70er und 80er Jahren, spielte er den Leiter der Lokalredaktion einer Zeitung in Los Angeles: Tag für Tag muss er sich mit der Besitzerin der Zeitung auseinandersetzen, aber – trotz dieser Scherereien – entwickelt sich das Blatt bald schon sehr erfolgreich. Wie die Serie, die davon erzählt.

"Lou Grant" war in den USA so populär, dass die Serie zum Teil auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und Asner selbst gewann für die Rolle des kauzigen, aber eben doch liebenswerten Journalisten drei seiner sieben Emmys – es handelt sich um den wichtigsten Fernsehpreis der USA.

Offen für neue Wege im Filmgeschäft

Aber auch nach diesem Erfolg erschloss sich Ed Asner bis zum Ende seines Lebens neue Figuren und ein neues Publikum. Er spielte kleinere Rollen in Serien wie "Emergency Room – Die Notaufnahme", "Good Wife", "Grace and Frankie" und gewann mit seiner Stimme eine neue Generation an Fans.

In dem 2009 veröffentlichten computeranimierten Film "Oben" spricht er den Witwer Carl Fredricksen. Dieser bindet in dem Film etliche Ballons an sein Haus, um nach Südamerika zu fliegen und so den Wunsch seiner verstorbenen Frau nach einem Abenteuer zu erfüllen.

"Wir sind tief betrübt, mitteilen zu müssen, dass unser Familienoberhaupt heute Morgen friedlich gestorben ist", erklärte seine Familie bereits am Sonntag auf Twitter. "Worte können nicht beschreiben, wie traurig wir sind."