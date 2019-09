Überraschungen en masse: Die 71. Emmy Awards sind verliehen

Auch in den Dankesreden gab es hin und wieder politische Momente. Michelle Williams (“Fosse/Verdon”) wies in ihrer Rede darauf hin, dass Frauen in Hollywood noch immer nicht unter den selben Bedingungen arbeiten wie Männer – erst recht nicht, wenn sie nicht weiß sind: "Nächstes Mal, wenn eine Frau sagt, was sie braucht, um ihren Job gut zu machen, hört ihr zu – ganz besonders dann, wenn es eine Frau ist, die nicht weiß ist. Weil sie nur 52 Cent für jeden Dollar erhält, den im Vergleich ein Mann bekommt." Williams selbst habe lange für eine gleiche Bezahlung kämpfen müssen und dankte den Produzenten von "Fosse/Verdon" dafür, sie und ihre Bedürfnisse ernst genommen zu haben.

Broadway-Ikone Billy Porter wurde als erster afroamerikanischer und schwuler Darsteller in der Kategorie "Hauptdarsteller in einer Dramaserie" ausgezeichnet – er setzte sich damit unter anderem gegen Kit Harrington ("Game Of Thrones") und Bob Odenkirk ("Better Call Saul") durch. In seiner bewegenden Rede zitierte er den afroamerikanischen Schriftsteller James Baldwin: "It took many years of vomiting up all the filth that I had been taught about myself and halfway believed before I could walk around this earth like I had the right to be here." Porter erhielt den Preis für seine Rolle in der Netflix-Serie "Pose" über die afroamerikanische, queere Ballroom-Subkultur der Drag Queens Ende der 1980er-Jahre in New York.